คนลูกหนังฟาดแผนบอลโลก 64 ทีม จวก “อินฟานติโน” ประธานฟีฟ่าหน้าเงิน ทำทัวร์นาเมนต์เสื่อมมนต์ขลัง

สื่อต่างประเทศ โหมกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลัง จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ออกมาเปิดเผยว่า ฟีฟ่ากำลังเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโควตาทีมรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก 2030 เพิ่มจาก 48 ทีม เป็น 64 ทีม ซึ่งส่งผลให้บุคคลสำคัญและคนดังในวงการลูกหนังดาหน้าออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างรุนแรง
อเล็กซานเดอร์ เชเฟริน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ออกโรงตราหน้าไอเดียดังกล่าวทันทีว่าเป็น "ความคิดที่แย่มาก" และไม่มีทางยอมรับได้ เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันในปัจจุบันมีความหนาแน่นจนทำร้ายสภาพร่างกายของนักกีฬาเกินขีดจำกัดไปแล้ว
ขณะที่ วิกเตอร์ มอนตาเกลียนี ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน (คอนคาเคฟ) ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่าง ESPN เตือนสติฟีฟ่าว่า "การเพิ่มทีมในปริมาณขนาดนี้จะทำลายระบบนิเวศฟุตบอลทั้งหมดลงอย่างราบคาบ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของสโมสร ลีกอาชีพ รวมถึงตัวนักเตะเองที่จะต้องเผชิญกับสภาวะร่างกายล้าขั้นรุนแรง"
ด้าน ชีค ซัลมาน บิน อิบราฮิม อัล คาลิฟา ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ยอมรับว่าข้อเสนอนี้อาจนำมาซึ่ง "ความโกลาหล ครั้งใหญ่" ในการจัดตารางแข่งขันและระบบโลจิสติกส์การเดินทางข้ามทวีป
นอกจากนี้ สื่อกีฬาชั้นนำในยุโรปและอเมริกาต่างพร้อมใจกันโจมตีว่า ความพยายามของฟีฟ่าในครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วยความกระหายเงินมากกว่าคุณภาพของเกมลูกหนัง โดยมีการวิเคราะห์ว่าหากขยายเป็น 64 ทีมจริง จะทำให้คุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์ของฟุตบอลโลกลดน้อยลง และแฟนบอลจะต้องทนดูเกมในรอบแรกที่ไร้คุณภาพและห่างชั้นกันเกินไป เช่น เกมที่ทีมยักษ์ใหญ่ถล่มทีมแจกแต้มด้วยสกอร์มโหฬาร 8-0 หรือ 9-0
อย่างไรก็ตาม จานนี อินฟานติโน ยังคงเดินหน้าปกป้องแนวคิดนี้ โดยอ้างว่าฟุตบอลโลกเป็นของคนทั้งโลก ไม่ใช่แค่ของทวีปยุโรปหรืออเมริกาใต้ และการเพิ่มโอกาสให้ชาติขนาดกลางและขนาดเล็กได้เข้ามาร่วมแข่งขัน จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลในประเทศเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนการนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนจาก อิกนาซิโอ อลอนโซ ประธานสมาคมฟุตบอลอุรุกวัย ในฐานะตัวแทนของสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ (คอนเมโบ) ที่มองว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของฟุตบอลโลกในปี 2030 ได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุด