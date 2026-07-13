บัตรเชียร์ทัพช้างศึกลุยชิงแชมป์อาเซียน 2026 เปิดขาย 10 โมงเช้า 14 ก.ค.นี้

ไทย ทิคเกต เมเจอร์ เตรียมเปิดขายบัตรเกมของ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2569 โดยในรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เมียนมา และ สปป.ลาว
โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันพร้อมกันในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อได้ที่ https://shorturl.asia/zlmX2 และจุดจำหน่ายของไทย ทิคเกต เมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา
ราคาบัตร โซน W1 ราคา 600 บาท (ระบุที่นั่ง), โซน AWAY ราคา 600 บาท, โซน E1 ราคา 500 บาท,
โซน W2-W3 ราคา 400 บาท, โซน E2-E3 ราคา 350 บาท และ โซน S-N ราคา 300 บาท
สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ของทีมชาติไทย มีดังนี้
แมตช์แรก วันที่ 25 กรกกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก 16 สปป.ลาว พบ ไทย, แมตช์ที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ไทย พบ มาเลเซีย
แมตช์ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามกีฬานิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก ฟิลิปปินส์ พบ ไทย, แมตช์ที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ไทย พบ เมียนมา โดยถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now
สำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยรอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 15-16 สิงหาคม 2569 และ 18-19 สิงหาคม 2569 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม และ 26 สิงหาคม 2569