โซเชียลรุมสับเกรียนคีย์บอร์ดไร้ความเป็นมนุษย์ โพสต์แซะ 27 ศพเหยื่อไฟไหม้ โยงอุบัติเหตุ “โชตา” แข้งหงส์แดง

กระแสสังคมเดือดจัดจากโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มฟุตบอล โดยนำตัวเลขผู้เสียชีวิต 27 ราย มาโพสต์ล้อเลียนพร้อมโยงเข้ากับเหตุการณ์สุดเศร้าอุบัติเหตุของ ดิโอโก โชตา แข้งลิเวอร์พูล โดยโพสต์ดังกล่าว ทำชาวเน็ตพากันสับเละ บอกเป็นขยะเปียก ไร้สำนึกความเป็นมนุษย์
จากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 27 ราย ณ สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา สร้างกลางความโศกเศร้าให้คนทั้งประเทศและยังเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ล่าสุดบนโลกออนไลน์ได้เกิดเสียงวิพากษวิจารณ์อย่างหนัก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความลงในกลุ่มฟุตบอลดังกลุ่มหนึ่ง
โพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า “27 คนในผับ เป็นเด็กเป็ดแดงนะครับ ต้องการไปแบบเดียวกับโชต้าไอดอลของพวกเขา อันนี้วงในบอกมา” ซึ่งโพสต์ดังกล่าว ถือเป็นการนำความสูญเสียชีวิตของเพื่อนมนุษย์มาเปรียบเทียบและล้อเลียนด้วยถ้อยคำแสลงในวงการฟุตบอลอย่างคึกคะนอง
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ สมาชิกในกลุ่มและชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้าไปคอมเมนต์รุมประณามการกระทำของผู้โพสต์อย่างรุนแรง โดยส่วนใหญ่ต่างมองว่าเป็นการกระทำที่ขาดวุฒิภาวะ ไร้กาลเทศะ และเป็นการซ้ำเติมจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างไม่น่าให้อภัย แม้ว่ากลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพูดคุยเรื่องตลกหรือมุกตลกในวงการฟุตบอล แต่การนำความตายของคนปะปนกับความสนุกสนานถือเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับไม่ได้
สำหรับพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการโพสต์ข้อความในลักษณะลดทอนคุณค่าหรือล้อเลียนผู้เสียชีวิตในที่สาธารณะ เข้าข่ายความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 327 ฐาน "หมิ่นประมาทผู้เสียชีวิต" หากการใส่ความนั้นส่งผลให้ บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของผู้ตาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้ทันที โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ