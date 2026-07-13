ฟุตบอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสต์หยิบเหรียญทองแดงฟุตบอลโลกสเปเชียลโอลิมปิค พร้อม 2 รางวัลเกียรติยศ

ทีมฟุตบอลหญิงยูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย สร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันรายการ สเปเชียล โอลิมปิกส์ ยูนิฟายด์ ฟุตบอล เวิลด์คัพ 2026 (Special Olympics Unified Football World Cup 2026) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของการแข่งขันในดิวิชั่น 1 ก่อนเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียด้วยการดวลจุดโทษ ภายหลังเสมอกันในเวลาการแข่งขัน 4–4 ประตู ก่อนคว้าอีก 2 รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ รางวัลทีมยูนิฟายด์ดีเด่นประจำการแข่งขัน และ รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประจำการแข่งขัน
การแข่งขันฟุตบอลยูนิฟายด์ของสเปเชียลโอลิมปิค ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีความพิการทางสติปัญญา หรือ “นักกีฬาพิเศษ” ลงแข่งขันร่วมกับผู้เล่นที่ไม่มีความพิการ หรือ “ยูนิฟายด์พาร์ทเนอร์” ภายในทีมเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาที่เปราะบางมากที่สุดในสังคม รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างเสมอภาคทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
รายการนี้ ทีมฟุตบอลหญิงไทยชุดประวัติศาสตร์ ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเภท 7 คน ประกอบด้วย ญาติกา วัชวงศ์ กัปตันทีมยูนิฟายด์ (นักกีฬาพิเศษ), เกวลิน ธรรมนิยม นักกีฬาพิเศษ, ปิยะมาศ หัวใจเพชร นักกีฬาพิเศษ, สิริวิมล แซ่ท้าว นักกีฬาพิเศษ, สายธาร ติ๊นา นักกีฬาพิเศษ, เอกจิตตรา คงตะโก ผู้รักษาประตู (นักกีฬาพิเศษ), ธิดาทิพย์ ปานแก้ว กัปตันทีมยูนิฟายด์ (คู่ยูนิฟายด์), ณัฎฐธิดา สมชาติ(คู่ยูนิฟายด์), นพเก้า พรพิพัฒน์ (คู่ยูนิฟายด์) และ เสาวภาคย์ นาคสนิท (คู่ยูนิฟายด์) โดยมี เชาว์ณี พันธ์เลิศ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน, กัญญา สาหรี เป็นผู้ฝึกสอน, พญ.เพทาย โสภาศิลป์ แพทย์ประจำทีม, ชูชัย อังกาบแก้ว เป็นหัวหน้าคณะ และ ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา เป็นผู้อำนวยการทีม
สำหรับการแข่งขัน Unified Football World Cup จัดขึ้นโดย สเปเชียลโอลิมปิคสากลทุกๆ 2 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญา ได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถต่อสาธารณชน อีกทั้งได้ส่งเสริมการยอมรับผู้พิการกลุ่มนี้และการอยู่ร่วมกันทางสังคม โดยการแข่งขันครั้งนี้ ทีมฟุตบอลหญิงไทยได้สร้างประวัติศาสตร์สำคัญให้แก่วงการกีฬาของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาของประเทศไทย ทั้งการเป็นทีมฟุตบอลหญิงเพียงทีมเดียวจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรายการนี้เป็นครั้งแรก ก่อนคว้าอันดับ 3 และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสามทีมฟุตบอลหญิงยูนิฟายด์ที่ดีที่สุดของโลก
นอกจากนี้ ทีมหญิงไทย ยังเป็นประเทศเดียว ที่ได้รับรางวัลพิเศษ ถึง 2 รางวัล คือ Unified Team of the Tournament ที่ยกย่องความร่วมมือสามัคคีของผู้เล่นทั้งในสนามและนอกสนาม และ Coach of the Tournament ที่ยกย่องความสามารถ และ ความเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอน ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
สำหรับ ผลการแข่งขันในทีมหญิง ประเภท 7 คน อันดับ 1 กัวเตมาลา, อันดับ 2 คอสตาริกา , อันดับ 3 ไทย ด้าน ทีมชาย ประเภท 11 คน อันดับ 1 ลิเบีย, อันดับ 2 จาไมก้า, อันดับ 3 ปารากวัย โดยประเทศ ปารากวัย จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Unified Football World Cup 2028