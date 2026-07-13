ได้ 4 ทีมสุดท้าย “ไฮ-เทค” ตัด “ค็อบบร้า” อีกคู่ “ชูตอิท” ดวล “ทีจีอี” ยัดห่วงไทยลีก

การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ ประจำปี 2569 "บาสเกตบอลไทยลีก (BTL) 2026" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2569 มี 10 สโมสรระดับท็อปของประเทศร่วมชิงชัย ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ (แชมป์เก่า), คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย (รองแชมป์เก่า), ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, ชูต อิท ดราก้อนส์, แบนวาส สแลมเมอร์ส ทีเอ็นเอส-ทีเอสที, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไวท์ ไลอ้อนส์ แอร์ ฟอร์ซ, พีเอ็นอาร์ยู, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และ เจบีบีเอส ดราก้อน วอร์ริเออร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท
ระบบการแข่งขันในเลกแรก จะแข่งแบบพบกันหมดเพื่อนำ 6 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่เลกสอง และจะแข่งแบบพบกันหมดอีกครั้งเพื่อนำ 4 ทีมที่ผลงานดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพลย์ออฟ ชนะ 2 ใน 3 เกมต่อไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นเกมที่ 14 หรือเกมสุดท้ายของรอบแรก เลกสอง ซึ่งเหลือ 6 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ ประกอบด้วย ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ, คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย, ชูต อิท ดราก้อนส์, บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ และ พีเอ็นอาร์ยู ดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมวัดผลสุดท้ายว่า 4 ทีมใดจะมีคะแนนสะสมมากที่สุดที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ไฮไลต์ประจำวันอยู่ในเกมคู่ระหว่าง คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย ทีมรองแชมป์ปีที่แล้วที่ฟอร์มเวลานี้รั้งอยู่ในอันดับ 4 ของตารางคะแนนลีก ด้วยผลงาน แข่ง 13 ชนะ 8 แพ้ 5 มีอยู่ 21 คะแนน ซึ่งเหนือกว่าโซนตกชั้นอันดับ 5 คือ บิ๊กไลอ้อน อยู่เพียง 1 คะแนน ดังนั้นเกมนี้หากพวกเขาเก็บชัยชนะได้ก็จะการันตีผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟ 4 ทีมสุดท้ายทันที แต่หากพวกเขาแพ้แล้ว บิ๊กไลอ้อน เกิดทำเซอร์ไพรส์โค่นจ่าฝูงไฮ-เทคได้ ก็ต้องมาดูเฮดทูเฮดระหว่าง ค็อบบร้า กับ บิ๊กไลอ้อน อีกครั้ง
คู่แข่งของรองแชมป์เก่าวันนี้คือ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ที่ปีนี้พร้อมจะกลับท้าชิงบัลลังก์แชมป์จากไฮ-เทค อย่างสมภาคภูมิ ด้วยผลงาน แข่ง 13 ชนะ 10 แพ้ 3 มีอยู่ 23 คะแนน อยู่ในอันดับ 2 ของลีก โดยผลงานเป็นรองแค่จ่าฝูงไฮ-เทคทีมเดียวและพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบรองฯ เป็นที่แน่นอนแล้ว ส่วนผลการดวลกันในเลกแรกของ ค็อบบร้า กับ ทีจีอี นั้นเป็นทาง ทีจีอี ที่เป็นฝ่ายเฉือนชัยมาสนุกที่ 79-73
เป็นทาง ค็อบบร้า เชียงราย ที่เปิดหัวได้สวย โมเซส มอร์แกน และเหล่าผู้เล่นชาวไทยแท้ทำผลงานดูโดดเด่นกว่า ฝั่งผู้เล่นไทยของทีจีอี ทีมรองแชมป์เก่ามีทั้งลูกสามคะแนนและการเจาะเข้าทำที่หลากหลายในพื้นที่ใต้แป้น ส่งให้พวกเขาเป็นฝ่ายนำระยะห่างเกือบ 10 คะแนนมาตลอดจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของควอเตอร์สอง ทีจีอีเริ่มสลับส่งสำรองมาเปลี่ยนบรรยากาศเกมแต่กลับสามารถรันแต้มใส่คู่แข่งได้หนึ่งชุดก่อนไล่บีบมาตามหลังค็อบบร้า 31-32 เมื่อจบควอฯ สอง
สกอร์ของทั้งสองฝั่งยังเบียดกันอยู่อย่างนั้นไปจนถึงปลายควอเตอร์สี่ ซึ่งโค้ชของทั้งสองทีมเริ่มที่จะพักผู้เล่นตัวหลักออกไปพักแล้วใช้สำรองลงทั้งชุดเนื่องด้วยพวกเขามองว่าไม่น่าพลาดกับการกอดคอกันเข้ารอบ จึงเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อความพร้อมในเกมรอบรองชนะเลิศด้วย นาทีสุดท้าย ค็อบบร้า นำอยู่ 2 คะแนนและยังยิงกันเพิ่มไม่ได้จนมา 10 วินาทีสุดท้าย ลุกอยู่ในมือของ "บาส" มณเฑียร สว่างธรรม อดีตทีมชาติไทยของทีจีอี ที่พยายามจะลักไก่ยิงสามคะแนนเร็วหวังพลิกชนะแต่บอลก็พลาดเป้า
จบการแข่งขัน คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย เอาชนะ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ 65-63 ทีจีอี จบอันดับ 3 และ ค็อบบร้า จบอันดับ 4 ของรอบแรก จูงมือกันเข้ารอบรองชนะเลิศในที่สุด ส่วนผลอีก 2 คู่ประจำเกมที่ 14 เกมสุดท้ายของรอบแรก เลกสอง ชูต อิท ดราก้อนส์ ชนะ พีเอ็นอาร์ยู 113-106 และ ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ 117-48
ขณะที่ผลแข่งขันในเกมก่อนหน้านี้ เกมที่ 13 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ชูต อิท ดราก้อนส์ ชนะ บิ๊ก ไลอ้อนส์ บาสเกตบอล คลับ 78-69, ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ ชนะ พีเอ็นอาร์ยู 116-49 และ ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ ชนะ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย 70-67
สรุปผลอันดับคะแนนหลังเสร็จสิ้นรอบแรก ทั้งสองเลก อันดับ (1) ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ แข่ง 14 ชนะ 14 แพ้ 0 มี 28 คะแนน (เข้ารอบ), อันดับ (2) ชูต อิท ดราก้อนส์ แข่ง 14 ชนะ 10 แพ้ 4 มี 24 คะแนน (เข้ารอบ), อันดับ (3) ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ แข่ง 14 ชนะ 10 แพ้ 4 มี 24 คะแนน (เข้ารอบ), อันดับ (4) คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย แข่ง 14 ชนะ 9 แพ้ 5 มี 23 คะแนน (เข้ารอบ), อันดับ (5) บิ๊ก ไลอ้อน บาสเกตบอล คลับ แข่ง 14 ชนะ 7 แพ้ 7 มี 21 คะแนน และ อันดับ (6) พีเอ็นอาร์ยู แข่ง 14 ชนะ 3 แพ้ 11 มี 17 คะแนน
โปรแกรมเกมต่อไปเป็นเกมรอบรองชนะเลิศในระบบเพลย์ออฟ ชนะ 2 ใน 3 เกม โดยเกมที่ 1 แข่งขันในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 คู่แรก เวลา 16.00 น. ไฮ-เทค บาสเกตบอล คลับ พบ คริปโต ค็อบบร้า เชียงราย และ คู่สอง เวลา 18.00 น. ชูต อิท ดราก้อนส์ พบ ทีจีอี บาสเกตบอล คลับ