วินด์เซิร์ฟไทยรับผลงานแมตช์เยาวชนโลกหลุดเป้า หวังเอเชียนเกมส์ 2026 หยิบเหรียญรางวัลแก้ตัว

วินด์เซิร์ฟไทยยอมรับผลงาน 3 ดาวรุ่ง ทำผลงานในศึก “ไอคิว ฟอยล์ ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026” ที่ประเทศสเปน ไม่เป็นไปตามเป้า เหตุช่วงแรกอุปกรณ์เสียหายทำให้เรือแล่นไม่ค่อยดี ก่อนกลับมาทำผลงานกระเตื้องในช่วงท้าย พร้อมเผยแม้เทียบอันดับชาติเอเชียจะเป็นรอง แต่ช่วงแข่งขันสู้ได้สนุกสูสี ยังมั่นใจได้ลุ้นเหรียญเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่งจำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟ รายการ “ไอคิว ฟอยล์ ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026” ที่เซนต์เพร เพสคาดอร์ ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2569 ล่าสุดผลการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่า ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี “ฟลุ๊ค” นายวชิรวิทย์ หมั่นบำรุง จบอันดับ 98 แต้มเสีย 152 คะแนน, “วาฬ” นายวชิรวิทย์ ทนอุป จบอันดับ 104 แต้มเสีย 164 คะแนน ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี “เค้ก” นางสาวชนัฐกานต์ เจริญสุข จบอันดับ 50 แต้มเสีย 356 คะแนน ภายใต้การควบคุมของ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ กล่าวว่า ภาพรวมในรายการนี้ถือว่านักกีฬาทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากในช่วงวันแรกๆ นักกีฬาชายทั้ง 2 คน มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์เสียหายเล็กน้อย ทำให้เรือแล่นได้ไม่เต็มที่ แต่ช่วงหลังสามารถปรับตัวแล้วทำอันดับได้ดีขึ้น ส่วนผลงานหากเทียบกับนักกีฬาเอเชียคู่แข่งในเอเชียนเกมส์ นักกีฬาไทยอยู่อันดับ 5 ทั้ง 2 รุ่น ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็นฮีท บางวันนักกีฬาไทยได้อยู่ฮีทเดียวกับนักกีฬาเอเชีย ถือว่าสู้ได้สูสีมาก สลับกับแพ้-ชนะ แม้ภาพรวมจะแพ้ แต่สู้ได้แน่นอน
พร้อมกันนี้ ตนได้รับรายงานจาก ”โค้ชโอ๊ต“ ว่าจุดที่ต้องแก้ไขทั้ง 2 รุ่น คือ การออกสตาร์ท, การคำนวณเวลา, การคำนวณระยะทาง และการวางแผนการเล่นที่ต้องรัดกุมมากกว่านี้ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาลงแข่งขันจำนวนมาก ทำให้มีตัวแปรในการแข่งขันค่อนข้างมาก หากพลาดนิดเดียวอันดับจะหล่นลงไปเลย แตกต่างกับเอเชียนเกมที่มีนักกีฬาน้อยกว่านี้ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่า หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ ในเดือนกันยายน 69 ต่อไป ส่วนตัวมั่นใจว่าทีมวินด์เซิร์ฟไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลแน่นอน
ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จะจัดที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 กีฬาวินด์เซิร์ฟจัดชิงชัย 4 เหรียญทอง ได้แก่ ไอคิว ฟอยล์ รุ่นทั่วไปชาย, ไอคิว ฟอยล์ รุ่นทั่วไปหญิง, ไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย และไอคิว ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง โดยตอนนี้สมาคมฯ เก็บตัวนักกีฬาไว้จำนวนหนึ่งแล้ว และจะมีการตัดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง