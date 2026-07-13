“เวฟ-ออย” นำทัพยกเหล็กไทย ล่าเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026

ยกน้ำหนักทีมชาติไทย ส่งชุดที่ดีที่สุดล่าเหรียญรางวัลมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 นำทัพโดย 2 จอมพลังดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมส์ “เวฟ” วีรพล วิชุมา และ “ออย” สุรจนา คำเบ้า โดย พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ มั่นใจศักยภาพทีมไทยอยู่แนวหน้าเอเชีย จะไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง
พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นว่า ทีมจอมพลังไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่งโควตานักกีฬาจำนวน 10 คน แบ่งเป็น ชาย 5 คน หญิง 5 คน สมาคมฯ ได้คัดเลือกอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้นักกีฬาที่แข็งแกร่งที่สุดและมีสถิติดีที่สุด
ทั้งนี้ กีฬายกน้ำหนักเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่มีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ โดย พลเอกวิสุทธิ์ กล่าวว่า นักกีฬาที่เป็นความหวังของไทย นำโดย “เวฟ” วีรพล วิชุมา เจ้าของเหรียญทองมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย และเหรียญเงินมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และ “ออย” สุรจนา คำเบ้า เหรียญทองมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และเหรียญทองแดงมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นกำลังสำคัญของทีมยกน้ำหนักไทยในการคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้
“สมาคมฯ ได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาให้สมบูรณ์และพร้อมที่สุด รวมทั้งช่วยฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ โดยได้รับการสนับสนุนจากกกท. เป็นอย่างดี ที่ผ่านมานักกีฬายกน้ำหนักไทยสร้างผลงานให้ประเทศมาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เช่นกัน สมาคมฯ จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แม้จะมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่าง จีน, เกาหลีใต้ และ อินโดนีเซีย แต่เชื่อว่านักกีฬาไทยซึ่งจัดอยู่ระดับแนวหน้าของเอเชียเหมือนกัน จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง จึงอยากฝากแฟนกีฬาชาวไทยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย” พลเอกวิสุทธิ์ กล่าว