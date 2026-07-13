Phantom 12 สร้างความมั่นใจ ชดเชยความผิดพลาดสูง

Scotty Cameron เผยโฉม Phantom 12 พัตเตอร์มัลเล็ท MOI สูง รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมหัวพัตเตอร์ขนาดใหญ่ ช่วยสร้างความมั่นใจ โดยมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำและลึกที่สุด ในบรรดาทุกรุ่นของ Phantom เพื่อการให้ความเสถียรและชดเชยความผิดพลาดสูง ผ่านการผลิตและกลึงขึ้นรูปด้วยความแม่นยำ เพื่อมอบเสียงและสัมผัสที่นุ่มนวลพร้อมคงไว้ซึ่งความรู้สึกในการตอบสนองจากหน้าพัตเตอร์
Phantom 12 เป็นพัตเตอร์มัลเล็ทขนาดใหญ่ที่มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำ และลึกที่สุดในตระกูล Phantom ซึ่งเกิดจากโครงสร้างแบบหลายวัสดุ และการออกแบบการกระจายน้ำหนักแบบวงแหวน ส่วนหน้าพัตเตอร์ และโครงสร้างส่วนกลางพัตเตอร์เป็นอะลูมิเนียมสี Space Gray ขณะที่สเตนเลสสตีลซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า ถูกวางไว้บริเวณด้านล่าง และรอบนอกของหัวพัตเตอร์ เพื่อเพิ่มความเสถียร และการชดเชยความผิดพลาด โดยสเตนเลสสตีลคิดเป็นประมาณ 65% ของน้ำหนักหัวพัตเตอร์ทั้งหมด
หัวพัตเตอร์ขนาดใหญ่ของ Phantom 12 ช่วยสร้างความมั่นใจ และมาพร้อมเส้นเล็งเดี่ยวยาว เพื่อการเล็งที่แม่นยำ และเช่นเดียวกับ Phantom 3.2 รุ่นนี้ยังใช้ดีไซน์ด้านบนแบบ T-Crown เพื่อช่วยในการจัดวางเล็งลูกกอล์ฟ พร้อมคอก้านแบบ Mid Single Bend ที่ให้การหมุนปลายพัตเตอร์ต่ำ ขณะที่หน้าพัตเตอร์อะลูมิเนียมใช้ลายกลึงแบบ Chain-Link เพื่อมอบสัมผัสที่นุ่มแต่หนักแน่น พร้อมความรู้สึกในการตอบสนองที่ชัดเจน