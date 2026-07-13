ศึกพันธมิตรเดือด แฟนมวยตั้งตารอ ศิลาเงิน ดวลเข่า วุฒิเดช

ศึกมวยไทยพันธมิตรคู่เอก ศิลาเงิน เตรียมงัดจังหวะฝีมือสยบความสด วุฒิเดช วันจันทร์นี้
ความเคลื่อนไหวศึกมวยไทยพันธมิตร นัดประจำวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ณ เวทีตะวันนา ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่คู่เอกซึ่งเป็นการโคจรมาปะทะกันระหว่างมวยฝีมือครบเครื่องกับมวยเข่าบู๊ดุดัน มุมแดง ศิลาเงิน ลานนาวอเตอร์ไซด์มวยไทยยิม ยอดมวยแดนใต้จากพัทลุง วัย 23 ปี เตรียมดวลเดือดกับมุมน้ำเงิน วุฒิเดช ทีเด็ด 99 ดาวรุ่งพุ่งแรงสายอีสานจากนครราชสีมา วัย 20 ปี โดยไฟต์นี้วุฒิเดชจะได้เปรียบเรื่องความสดและรูปร่างที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย
เมื่อเจาะลึกสถิติการชกสามไฟต์หลังสุด ศิลาเงินผ่านสังเวียนระดับประเทศและไฟต์ชิงแชมป์มาอย่างโชกโชน ล่าสุดแม้จะพลาดท่าพ่ายคะแนนชวดแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยที่ว่างรุ่น 130 ปอนด์ แต่ฟอร์มโดยรวมยังดูรัดกุมและเก๋าเกมกว่า โดยเฉพาะการเคยเอาชนะคะแนน ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ ซึ่งเป็นคู่ชกคนเดียวกันที่วุฒิเดชเคยพ่ายแพ้มา ขณะที่ฟอร์มล่าสุดของดาวรุ่งจากโคราชเพิ่งสะดุดแพ้น็อกในยกที่สามเมื่อเดือนที่ผ่านมา ทำให้ไฟต์นี้ต้องเร่งเค้นฟอร์มเก่งเพื่อเรียกความมั่นใจและพิสูจน์ตัวเองกลับคืนมาโดยด่วน
รูปเกมบนเวทีคาดว่าจะเป็นการชิงไหวชิงพริบอย่างดุเดือดระหว่างจังหวะฝีมือและความแข็งแกร่งวงใน วุฒิเดชต้องอาศัยความใหญ่และลูกขยันเดินบดติดประชิดตัว ล็อกคอเด้งตีเพื่อทำลายจังหวะของคู่แข่ง หากเดินหลวมเปิดช่องว่างมีโอกาสหลงกลเข้าทางดักเตะดักแทงของศิลาเงินที่มีลูกขวางหน้าคอยสกัดการบุกอย่างแน่นอน แต่ในทางกลับกันหากศิลาเงินต้านแรงปะทะไม่ไหวและเกิดอาการยุบในช่วงปลายยก ก็มีสิทธิ์เสร็จเข่าของวุฒิเดชได้เช่นเดียวกัน แฟนมวยต้องติดตามกันว่ากระดูกมวยที่แข็งโป๊กหรือความสดใหม่บวกแรงปลายจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือในไฟต์นี้
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