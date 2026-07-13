"ริว แฮ รัน" เก็บเบอร์ดีเพลย์ออฟ ซิวเมเจอร์ที่ 2 รอบ 13 วัน

ริว แฮ รัน นักกอล์ฟหญิงเกาหลีใต้ ทำเบอร์ดีเพลย์ออฟหลุมแรก เอาชนะ บรูก เฮนเดอร์สัน จาก แคนาดา คว้าแชมป์เมเจอร์ที่ 2 รายการ เอวิยง แชมเปียนชิป เฉพาะฤดูกาล 2026 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม
ริว ดีกรีแชมป์วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิป ที่สนามเฮเซลไทน์ วันที่ 29 มิ.ย. นำห่าง 3 สโตรก ก่อนประชันวงสวิงรอบสุดท้าย ที่ประเทศฝรั่งเศส
เพียง 1 วัน นับตั้งแต่หวด 9 เบอร์ดี กับ 1 อีเกิล ทำสถิติสกอร์ต่ำสุดของเมเจอร์หญิง 11 อันเดอร์พาร์ 60 ริว หวดวันสุดท้ายอีเวนพาร์ 71 โดยเสีย 1 โบกี และเก็บ 1 เบอร์ดี ที่หลุม 18
ขณะที่ เฮนเดอร์สัน เริ่มต้นตาม 7 สโตรก หวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 รอบสุดท้าย โดยทำ 3 เบอร์ดี 2 อีเกิล และ โฮล-อิน-วัน ที่หลุม 8 พาร์ 3 ที่เอวิยง รีสอร์ต กอล์ฟ คลับ
ทั้ง 2 คนทำสกอร์รวมคนละ 19 อันเดอร์พาร์ 265 จึงต้องกลับมาดวลกันต่อที่หลุม 18 แบบซัดเดน-เดธ เพื่อตัดสินแชมป์ ปรากฏว่า ริว ตีลูกตกบนกรีนแค่ 2 ช็อต แต่ เฮนเดอร์สัน พลาดลูกชิปเบอร์ดี
ส่งผลให้ โปรวัย 25 ปี ฉลองแชมป์เมเจอร์ที่ 2 ด้วยระยะเวลาห่างกันแค่ 13 วัน
ส่วนผลงานนักกอล์ฟชาวไทย อาฒยา ฐิติกุล 11 อันเดอร์พาร์ 273 จบที่ 10 ร่วม, เอรียา จุฑานุกาล 8 อันเดอร์พาร์ 276 จบที่ 16 ร่วม, ปภังกร ธวัชธนกิจ 6 อันเดอร์พาร์ 278 จบที่ 26 ร่วม, ปาจรีย์ อนันต์นฤการ 5 อันเดอร์พาร์ 279 จบที่ 35 ร่วม และ อาภิชญา ยุบล 4 อันเดอร์พาร์ 280 จบที่ 41 ร่วม