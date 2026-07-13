"กษิดิศ" สร้างปาฏิหาริย์ เจ็ตสกีไทย ฟอร์มร้อน กวาดทองเรียบ “บัลแกเรีย กรังด์ปรีซ์ 2026”

การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก สนามเปิดฤดูกาล “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2026” เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ณ ชายหาดซาราโฟโว เมืองบูร์กาส ประเทศบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569 โดยมีนักแข่งระดับท็อปจาก 32 ประเทศทั่วโลกกว่า 200 คน เข้าร่วมชิงชัย
แชมป์เปี้ยนชิพส์เดย์วันตัดสินแชมป์ในทุกรุ่น นักแข่งไทยลงทำการแข่งขันหลายรุ่น ดังนี้ :
ในรุ่นระดับมือมือสมัครเล่นและกึ่งอาชีพ (WGP#2)
● ในไฟนอลโมโตของรุ่น EXPERT SKI GP “แฝดเซ้นต์” #T30 ธนวิชญ์ โมลี ถึงแม้จะมีคะแนนสะสม 120 คะแนนเต็ม แต่ยังคงโชว์ฟอร์มสุดฮอต ไม่ปล่อยให้นักแข่งคนอื่นได้ที่ 1 ชิงจังหวะออกตัว และขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ทำเฟอร์เฟคเกมส์ กวาด 180 คะแนนเต็ม คว้าโทรฟี่ที่ 2 “บัลแกเรีย กรังปรีซ์ 2026” ให้ทัพเจ็ตสกีไทยต่อจากน้องพายที่ทำได้เมื่อวานนี้
● สาวน้อยมหัศจรรย์ชาวไทย “มีโอ” #T26 ศศินา ผิวงาม แชมป์โลกเวิลด์ ซีรีส์ คนปัจจุบันรุ่น WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK เส้นทางป้องกันแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์ ในปีนี้เริ่มสดใส หลังทำเฟอร์เฟคเกมส์ ชนะรวดทุกโมโต เก็บ 180 คะแนนเต็ม เป็นแชมป์ไร้พ่ายแห่ง “บัลแกเรีย กรังปรีซ์ 2026” และเป็นโทรฟี่ที่ 3 ของทัพเจ็ตสกีไทยในบัลแกเรียครั้งนี้
ในรุ่นระดับมืออาชีพ (WGP#1)
● ไฟนอลโมโต “แฝดสายฟ้า” เซ้นต์ #T30 ธนวิชญ์ โมลี และ ซิกต์ #T4 ธนวินท์ โมลี ยังคงจูงมือกันเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ สรุป #T4 ธนวินท์ โมลี มี 173 คะแนนเต็มทำเฟอร์เฟคเกมส์ ส่วน #T30 ธนวิชญ์ โมลี มี 166 คะแนน ขึ้นโพเดี้ยมบัลแกเรียอันดับที่ 1 และ 2 รุ่น PRO-AM SKI STOCK
● สองนักแข่งชาวไทย “แชมป์จองพลัง”#T142 กษิดิศ ธีระประทีป อดีตแชมป์โลกเวิลด์ ซีรีส์ 2024 และ #26 พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล ต้องมาแบทเทิลกันเอง ในไฟนอลโมโต ซึ่งปรากกฎว่า #T142 กษิดิศ ธีระประทีป ขับได้ดุดันกว่า เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 เก็บ 180 คะแนนเต็ม ทำเฟอร์เฟคเกมส์ คว้าแชมป์ “บัลแกเรีย กรังปรีซ์ 2026” ในรุ่น PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN #26 พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล มี 159 คะแนน ขึ้นโพเดี้ยมบัลแกเรียอันดับที่ 2
● อีกหนึ่งซุปเปอร์ไฮไลต์อยู่ที่รุ่นยักษ์ใหญ่ของวงการเจ็ตสกีโลก PRO RUNABOUT GP รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลก ในโมโตที่ 3 #5 กอร์กี้ คาซ่า (Gyorgy Kasza) ท๊อปไรเดอร์สุดเขี้ยวจากฮังการี ที่ขึ้นนำที่ 1 เหนือเจ้าชายนักซิ่งจากฝรั่งเศส #4 ฟรองซัวส์ มีโดรี (Francois Medori) แต่โชคร้ายมาเยือน #4 ฟรองซัวส์ มีโดรี (Francois Medori) เรือพัง ก่อนเข้าเส้นชัยในรอบสุดท้าย เปิดทางให้ #5 กอร์กี้ คาซ่า (Gyorgy Kasza) เข้าป้ายเป็นอันดับที่ 1 # T142 กษิดิศ ธีระประทีป (Kasidit Teeraprateep) นักแข่งดาวรุ่งชาวไทย หนึ่งเดียวในรุ่นนี้ ตามมาเป็นอันดับที่ 2
กลับมาในไฟนอลโมโต #4 ฟรองซัวส์ มีโดรี (Francois Medori) และ #5 กอร์กี้ คาซ่า (Gyorgy Kasza) ออกนำเป็นที่ 1 และ 2 และทั้งคู่ต่างเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่วน #T142 กษิดิศ ธีระประทีป (Kasidit Teeraprateep) ออกตัวมาเป็นอันดับที่ 4 แต่ในช่วงท้ายของการแข่งขัน ฮึดสู้ ชิงจังหวะแซงนักแข่งเอสโตเนีย #77 มัตเทียส ซีมันน์ (Mattias Siimann) และเข้าเส้นชัยเป็นที่ 3 ทำให้เกมส์เปลี่ยนทันที โดย #T142 กษิดิศ ธีระประทีป มีคะแนนรวม 207 คะแนน เฉือนชนะ #5 กอร์กี้ คาซ่า (Gyorgy Kasza) ที่มี 206 คะแนน เพียงคะแนนเดียว คว้าแชมป์ “บัลแกเรีย กรังปรีซ์ 2026” ไปครองอย่างเหลือเชื่อ!!
ติดตามข่าวสารการแข่งขัน "ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ซีรี่ส์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2569 ณ ชายหาดซาราโฟโว เมืองบูร์กาส ประเทศบัลแกเรีย ได้ทาง :
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