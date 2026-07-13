"มาร์เกวซ" เข้าวินแซคเซนริงสมัย 10 ทาบสถิติ "อกอสตินี" แชมป์สนามเดียว

มาร์ค มาร์เกวซ นักบิด ดูคาติ คว้าแชมป์รายการ เยอรมัน โมโตจีพี กรังปรีซ์ สมัย 10 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ทาบสถิติ เจียโคโม อกอสตินี ตำนานชาวอิตาเลียน เฉพาะ 1 สนาม
มาร์เกวซ เจ้าของโพล โพซิชัน ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก ที่สนามแซคเซนริง เวลารวมเร็วกว่า ไอ โอกูระ จาก อาพริเลีย- แทร็คเฮาส์ 1.996 วินาที ขณะที่ ราอูล เฟร์นานเดซ เพื่อนร่วมทีมของ โอกูระ จบอันดับ 3
นอกจากนี้ มาร์เกวซ นักบิดชาวสเปน ยังคว้าแชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (11 ก.ค.) เก็บคะแนนสะสมรวม 190 แต้ม ขึ้นอันดับ 3 ของตาราง ประเภทบุคคล ช่วงครึ่งทางของฤดูกาล 2026 ซึ่งประลองความเร็วกัน 22 เรซ
อดีตนักแข่ง เรปโซล ฮอนด้า ปลุกความหวังลุ้นแชมป์ก่อนเข้าสู่เบรกฤดูร้อน โดยลดช่องว่างห่าง ฆอร์เก มาร์ติน ผู้นำคะแนนสะสม เหลือ 18 แต้ม
เรซถัดไปจะกลับมาแข่งขันกันต่อ รายการ บริติช กรังปรีซ์ ที่สนามซิลเวอร์สโตน สหราชอาณาจักร วันที่ 7 สิงหาคม