"ฟีฟ่า" เตรียมถกเพิ่มทีมในบอลโลก เป็น 64 ทีม อาจเริ่มทันที ปี 2030

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า เตรียมหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายฟุตบอลโลก 2030 หรือในอีก 4 ปีข้างหน้า จาก 48 ทีม เป็น 64 ทีม โดย จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ยืนยันว่า ประเด็นนี้จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์ปี 2026
อินฟานติโน เปิดเผยว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังฟีฟ่าได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากกลุ่มผู้นำในทวีปอเมริกาใต้เมื่อปี 2025 และจะมีการนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป ไม่ใช่แนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นระหว่างทัวร์นาเมนต์ ปี 2026
"นี่เป็นประเด็นที่เราจะนำไปพิจารณาและหารือกันในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลังฟุตบอลโลกครั้งนี้ บอลโลกเป็นของคนทั้งโลก ไม่ใช่แค่ยุโรปและอเมริกาใต้ ทุกประเทศควรมีสิทธิ์ฝันว่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลก" อินฟานติโน เริ่มกล่าว
"คุณภาพของทีมจากทั่วโลกกำลังพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆ และหากไม่เปิดโอกาสให้ชาติเล็กได้เข้าร่วม พวกเขาก็จะขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง"
ขณะเดียวกัน อินฟานติโน ยังมองว่าการขยายฟุตบอลโลกจาก 32 ทีมเป็น 48 ทีม ในปี 2026 เป็นความสำเร็จอย่างเต็มรูปแบบ โดยเจ้าตัวกล่าว่า "ผมคิดว่ามันประสบความสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์"
สำหรับ เวิลด์ คัพ 2026 ที่สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และแคนาดา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 48 ชาติ แบ่งเป็น โซนเอเชีย 9 ชาติ, แอฟริกา 10 ชาติ, คอนคาเคฟ (อเมริกาเหนือ) 6 ชาติ, คอนเมโบล (อเมริกาใต้) 6 ชาติ, ยุโรป 16 ชาติ และโอเชียเนีย 1 ชาติ