Prime Bangkok ผงาดคว้าแชมป์ “อมรินทร์ทีวี เจ้าหนูยอดนักเตะคัพ Road to Japan”

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการใหญ่ อมรินทร์ทีวี เจ้าหนูยอดนักเตะคัพ Road to Japan รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แบบโกลหนู 5 ต่อ 5 คน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 12 ปี อมรินทร์ทีวี โดยบรรยากาศการดวลแข้งของเหล่านักฟุตบอลเยาวชนคนเก่ง จาก 32 ทีมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ สนามเดอะ สตรีท อารีน่า ชั้น 5 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา เป็นไปอย่างคึกคัก และเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และมิตรภาพ
การแข่งขันนัดชิงชนะเลิศได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วประเทศ ถ่ายทอดสดความสนุกส่งตรงจากขอบสนามถึงหน้าจออมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ผลปรากฏว่า ทีม Prime Bangkok โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้น เอาชนะทีม M.DEN (ปลูกปัญญา) ไปได้ในเกมสุดเร้าใจ คว้าตำแหน่งแชมป์เปี้ยนประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปครองได้สำเร็จ
สำหรับสรุปผลการแข่งขันและรางวัลต่างๆ ในทัวร์นาเมนต์ มีดังต่อไปนี้
🏆 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Prime Bangkok ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน กัปตันสึบาสะ คัพ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570
🥈 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม M.DEN (ปลูกปัญญา) ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
🥉 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร่วม ได้แก่ ทีม Jabba Saka by Elite UK และ ทีม Poomjai Academy ได้รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
🏅 รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม ได้แก่ ปิยะวัฒน์ บุรีรัมย์ จากทีม Prime Bangkok ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
⚽ รางวัลดาวซัลโวสูงสุด ได้แก่ ธาวิน วิทยาธรรมธัช จากทีม Jabba Sakka by Elite UK โดยทำประตูไปได้ทั้งหมด 7 ประตู ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
อมรินทร์ทีวี ขอขอบคุณทีมฟุตบอลจากโรงเรียน สโมสร อะคาเดมี่ รวมถึงผู้ปกครองและแฟนบอลทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยต่อไป
สามารถติดตามภาพบรรยากาศความสนุกย้อนหลังได้ที่ เฟซบุ๊ก AMSPORTS34 และ ไลน์ไอดี @AMARINTVU12
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