อาดิดาส และ อาริ ฟุตบอล ชวนแฟนบอลผู้โชคดีวัดฝีเท้ากับ 4 แข้งไทย ในงาน ADIDAS CHAOS VS CONTROL

อาดิดาส (ประเทศไทย) และ อาริ ฟุตบอล ร่วมกันจัดงาน ADIDAS CHAOS VS CONTROL พร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน
รองเท้าฟุตบอลใหม่ล่าสุดของอาดิดาส CHAOS VS CONTROL PACK โดยมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าผู้โชคดี
ได้สัมผัสนวัตกรรมระดับสูงจากรองเท้าฟุตบอลระดับต านานของอาดิดาส ทั้ง F50 และ PREDATOR ในการดวลทักษะการเล่นฟุตบอลกับ 4 นักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทย ได้แก่ เซฟ-ศุภนันท์ บุรีรัตน์, เต๋า-ธนาสิทธิ์ ศิริผลา, มานูเอล ทอม เบียรห์และ กอล์ฟ-เสกสรรค์ ราตรี พร้อมด้วยสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในศึกดวลเดือดครั้งนี้ ณ ร้านAri Football สาขา One Bangkok
ภายในงาน ADIDAS CHAOS VS CONTROL เหล่าผู้โชคดีและนักฟุตบอลทีมชาติไทยจะถูกแบ่งเป็น 2 ทีม โดยมี “เซฟ
ศุภนันท์” และ “เต๋า ธนาสิทธิ์” เป็นผู้น าทีม F50 ส่วนอีกฝั่งก็คือ “มานูเอล ทอม เบียรห์” และ “กอล์ฟ เสกสรรค์” น าทีม
PREDATOR โดยผู้เล่นทุกคนของทั้ง 2 ทีม จะได้สวมรองเท้าฟุตบอล F50 และ PREDATOR จากคอลเลกชันใหม่ล่าสุด
CHAOS VS CONTROL PACK ในการวาดลวดลายโชว์ลีลาฝีเท้าในการเลี้ยงบอล ส่งบอล และท าประตู
ศุภนันท์ บุรีรัตน์ แบ็คขวาจอมบุกและผู้น าทีม F50 กล่าวว่า “ส าหรับต าแหน่งแบ็คขวาที่ผมเล่น รวมถึงต าแหน่งอื่นๆ ที่
ต้องใช้ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ตลอด 90 นาทีของการแข่งขัน รองเท้าฟุตบอล F50 สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและความกระชับรอบเท้าที่ช่วยให้ผมเร่งความเร็วสูงสุด เพื่อท้าทายแนวรับเข้าไปทำประตูหรือสร้างโอกาสจบสกอร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ F50 จึงถือเป็นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ในทุกการแข่งขัน”
เสกสรรค์ ราตรี ห้องเครื่องทัพช้างศึกและตัวแทนทีม PREDATOR ได้กล่าวว่า “การควบคุมเกมและทิศทางการเล่นของทีมเพื่อนำไปสู่ชัยชนะให้ได้นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการควบคุมลูกฟุตบอลและการส่งบอลอย่างแม่นย าของผู้เล่นเสมอ ซึ่งรองเท้าฟุตบอล PREDATOR มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ควบคุมลูกฟุตบอลได้อย่างง่ายดาย ทั้งการสัมผัสบอล การส่งบอล การปั่นบอลในทิศทางต่างๆ รวมไปถึงการยิงประตูส าคัญที่ช่วยให้ทีมเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันนั่นเอง”
คอลเลกชัน CHAOS VS CONTROL เปิดตัวเพื่อส่งท้ายการแข่งขัน FIFA World Cup 26™ พร้อมต้อนรับการเปิดฉาก
ฤดูกาลใหม่ของบรรดาลีกฟุตบอลยุโรป ประกอบด้วยรองเท้าฟุตบอล 2 รุ่น ได้แก่ F50 ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆเพื่อยกระดับความเร็วในการเคลื่อนที่ เพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมฝ่ายตรงข้าม โดยที่ตัวรองเท้ามีการใช้สีขาวเป็นหลัก ตกแต่งแถบ 3 เส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาดิดาสด้วยสีม่วง Solar Purple และยังมีการไล่เฉดสีแดง Solar Turbo ที่บริเวณส้นรองเท้า ส่วนรองเท้าฟุตบอล PREDATOR ที่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นในการควบคุมลูกฟุตบอล ซึ่งเหมาะกับผู้เล่นจอมทัพที่มีความสามารถในการควบคุมระบบการเล่นของทีม ออกแบบด้วยสีขาวเป็นหลักเช่นกัน ส่วนบริเวณแถบ 3 เส้นที่ด้านข้างรองเท้ามีการผสมสีแดง Solar Turbo และสีดำ