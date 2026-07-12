เหมือนตกนรกทั้งเป็น “แม็คเกรเกอร์”​ ระบายความช้ำ หลังพ่ายทีเคโอในแมตช์คัมแบ็ครอบ 5 ปี

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์โลก 2 รุ่นชาวไอริช ที่หวนคืนสังเวียนหนแรกรอบ 5 ปี ในศึก UFC 329 ก่อนจะพ่าย แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ อดีตแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวต จากสหรัฐอเมริกา ในการชกเพียงแค่ยกแรก โดย แม็คเกรเกอร์ ที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวา ถูกกรรมการจับแพ้ TKO ในเวลาเพียง 1 นาที 9 วินาที
ทั้งนี้ แม็คเกรเกอร์ ได้รีบเดินเท้าเปล่าออกจากสังเวียน ที-โมบาย อารีน่า ทันที เพื่อไปตรวจอาการบาดเจ็บ ก่อนล่าสุดจะเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความแถลงการณ์ระบายความในใจผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อชี้แจงและสยบข่าวลือเรื่องอาการบาดเจ็บเรื้อรังก่อนขึ้นชก
“ทุกอย่างในหัวของผมมันพังยับเยินไปหมด ผมไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆ ติดตัวมาเลยก่อนเริ่มไฟต์นี้ ผมยังเตะ ปักหลัก และกระโดดได้ปกติมากๆ ตลอดการเก็บตัวซ้อม รวมถึงตอนวอร์มอัพอยู่ที่หลังเวทีก่อนขึ้นชกด้วยซ้ำ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจริง ๆ ตอนนี้จิตใจของผมมันมืดมนเกินกว่าจะรับไหว ผมบอกได้คำเดียวเลยว่ามันเหมือนตกนรกทั้งเป็น"