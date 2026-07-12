สื่อแฉเงินแชมป์โลกอาร์เจนตินา 42 ล้านยูโรถูกโอนเข้าบัญชีบริษัทปริศนา

โรแม็ง โมลินา ผู้สื่อข่าวคนดัง เปิดเผยข้อมูลที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการลูกหนังโลก หลังอ้างว่า เงินรางวัลจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 ของทีมชาติอาร์เจนตินา บางส่วนถูกโอนไปยังบริษัทปริศนา ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพียง 9 วัน
รายงานระบุว่า สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) ได้ทำสัญญามอบสิทธิ์รายได้จากฟุตบอลโลก 30% ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่ชื่อ “ทัวร์พร็อทเอ็นเตอร์” ซึ่งถูกระบุว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอล ซึ่งเงินรางวัลจากฟีฟ่าส่วนหนึ่ง หรือ 42 จาก 300 ล้านยูโร ถูกโอนเข้าบริษัทดังกล่าวโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากรายงานของสื่อและยังอยู่ในขั้นของข้อกล่าวหา โดยยังไม่มีคำตัดสินหรือข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ประเด็นดังกล่าวกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจกลายเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ AFA ในอนาคต