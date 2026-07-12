"มิกซ์-ธนัช" คว้าชัย 4 เรซติดต่อกัน ควง “ไฮเปค-กฤษฎา“ ดับเบิ้ลโพเดียม คลาส MSBK600 สนาม 2 ที่เซปัง

ทัพนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ยังคงระเบิดศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความสำเร็จของทีมช่างไทย และรถแข่งคู่ใจอย่าง Honda CBR600RR นำโดย “มิกซ์-ธนัช” ที่สร้างสถิติคว้าชัยชนะมาครองได้อีกเรซแบบนำม้วนเดียวจบ พร้อมควงคู่หู “ไฮเปค-กฤษฎา” ไล่แซงขึ้นโพเดียมอันดับที่ 3 ในการแข่งขันศึก มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามที่ 2 เรซที่ 2 รุ่น MSBK600 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา
การแข่งขันเรซที่ 2 ได้ดวลความเร็วกันในสภาพสนามแห้ง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 เริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 1 ขึ้นมาเป็นผู้นำได้ทันที ขณะที่ทีมเมท “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 นั้นออกสตาร์ตจากกริดสุดท้ายต้องเริ่มบุกไล่แซงคู่แข่งตั้งแต่ต้นเกมการแข่งขัน ด้วยการทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดในช่วงต้น
“มิกซ์-ธนัช” ขึ้นนำและฉีกหนีออกไปทันที รักษาความเร็วพร้อมทั้งจัดการเกมการแข่งขันได้อย่างเหนือชั้น ทิ้งห่างเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 อีกครั้ง กวาดชัยชนะ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มจาก 2 สนามแรก
ทางด้านของทีมเมท “ไฮเปค-กฤษฎา” ไล่แซงคู่แข่งและต่อสู้อย่างเต็มที่จนถึงโค้งสุดท้าย ทะยานเข้าเส้นชัยคว้าโพเดียมอันดับที่ 3 เป็นการคว้าดับเบิ้ลโพเดียมในสนามนี้หลังจากคัมแบ็คจากการบาดเจ็บ เก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นแชมป์
ทั้งนี้ การแข่งขัน ศึก มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ 2026 สนามที่ 3 จะกลับมาดวลความเร็วกันอีกครั้งในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
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