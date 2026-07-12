สวิสฯจวก VAR เปลี่ยนเกม แจกใบแดง “เอ็มโบโล” ส่งอาร์เจนตินาเข้ารอบรองฯบอลโลก

ควันหลงศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ในเกมที่ อาร์เจนตินา เอาชนะ สวิตเซอร์แลนด์ 3-1 ช่วงต่อเวลาพิเศษ มีประเด็นที่สื่อต่างประเทศและแฟนบอลทั่วโลกพูดถึงต่อเนื่อง กับจังหวะใบแดงของ บรีล เอ็มโบโล กองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 72 เมื่อผู้ตัดสินเป่าให้ เลอันโดร ปาเรเดส ทำฟาวล์ พร้อมควักใบเหลืองให้กองกลางอาร์เจนตินา ก่อนที่ VAR จะส่งสัญญาณให้กลับไปตรวจสอบภาพช้า และพบว่าผู้ตัดสินลงโทษผู้เล่นผิดคน รวมถึงประเมินว่า เอ็มโบโล มีเจตนาพุ่งล้ม จึงเปลี่ยนใบเหลือง ปาเรเดส มาเป็นของ เอ็มโบโลแทน ตามกฎ “Mistaken Identity”
เนื่องจาก เอ็มโบโล มีใบเหลืองติดตัวอยู่ก่อนแล้ว ทำให้กลายเป็นใบเหลืองที่สอง ถูกไล่ออกจากสนามทันที ส่งผลให้สวิสเซอร์แลนด์ ที่โมเมนตัมเกมกำลังมาหลังไล่ตีเสมอได้ ต้องเล่นด้วยผู้เล่น 10 คน ตลอดช่วงเวลาที่เหลือ ก่อนจะต้านทานไม่ไหวและเสียสองประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ พ่ายไป 1-3 ตกรอบอย่างน่าเสียดาย
หลังจบเกม มูรัต ยาคิน กุนซือทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ แสดงความไม่พอใจต่อการตัดสิน พร้อมมองว่าจังหวะดังกล่าวเปลี่ยนรูปเกมอย่างชัดเจน
ขณะที่ กรานิต ชาคา กัปตันทีม ก็ยอมรับว่าใบแดงของเอ็มโบโลกเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทีมเสียเปรียบ
ด้าน ลิโอเนล สกาโลนี กุนซืออาร์เจนตินา ยอมรับเช่นกันว่า การที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คน ส่งผลให้อาร์เจนตินาคุมเกมได้มากขึ้น ก่อนคว้าชัยและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับ อังกฤษ
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนฟุตบอลโลก 2026 วันนี้ โดยแฟนบอลจำนวนมากยังถกเถียงกันว่า การใช้ VAR และการตีความกฎในจังหวะนี้เหมาะสมหรือไม่ และหากสวิสเซอร์แลนด์ยังมีผู้เล่นครบ 11 คน ผลการแข่งขันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า