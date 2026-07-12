สสส. ผนึกกำลัง จังหวัดอุบลฯ ปลุกพลังเมืองสุขภาวะ “อุบล อยู่ดี” สำเร็จเกินคาด!

สสส. ผนึกกำลัง จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายกว่า 10 องค์กร ประกาศความสำเร็จของโครงการต้นแบบ “อุบล อยู่ดี” ผ่านเทศกาล Iconic RUN Fest 2026 : RUN UBON ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 ท่ามกลางการตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชน นักวิ่ง และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะไฮไลต์กิจกรรมวิ่งรับแสงแรกริมแม่น้ำมูลที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน “เมืองสุขภาวะ” ผ่านการออกกำลังกาย อาหารสุขภาพ พื้นที่สร้างสรรค์ และอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จนได้รับการยกให้เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
บรรยากาศตลอด 2 วันเต็มเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1 อุบลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี มีพิธีเปิดโครงการ “อุบล อยู่ดี” และเทศกาล Iconic RUN Fest 2026 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, คุณประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส., คุณพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนร่วมเปิดงานอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานได้เปิดตัวแผนรณรงค์ “อุบล อยู่ดี” อย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การพัฒนาอาหารสุขภาพ การออกแบบเมือง และการต่อยอดทุนวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลายเป็นต้นทุนของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
ตลอดทั้งวันมีการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งด้านสาธารณสุข การออกแบบเมือง กิจกรรมทางกาย และการพัฒนาเมืองร่วมสมัย รวมถึงกิจกรรม Food Mapping ผลักดันเมนูท้องถิ่นลดโซเดียม การจัดแสดงต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ การสาธิตทำเทียนพรรษา และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
ช่วงเย็นของวันที่ 11 กรกฎาคม ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ เมื่อชาวอุบลร่วมกันชมการแสดงรำเปิดเมืองสู่ “อุบล อยู่ดี” ก่อนร่วมกิจกรรม City Run นำส่งหมุดสัญลักษณ์ และร่วมพิธี ปักหมุด Global Digital Mark ณ ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี เพื่อประกาศจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน “อุบล อยู่ดี” อย่างเป็นรูปธรรม สร้างสีสันให้ย่านเมืองเก่าเต็มไปด้วยนักวิ่งและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นและคึกคัก
เข้าสู่ช่วงเช้ามืดของวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ถนนคนเดินริมแม่น้ำมูลถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแลนด์มาร์กด้านสุขภาพของประเทศ เมื่อกิจกรรม Iconic RUN Fest – RUN UBON : อุบล อยู่ดี เปิด Race Village ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ก่อนนักวิ่งร่วมวอร์มอัพเพื่อเตรียมความพร้อม และปล่อยตัวการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร เวลา 05.00 น. ท่ามกลางบรรยากาศการวิ่งรับแสงแรกริมแม่น้ำมูล ผ่านย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี โดยมีนักวิ่งกว่า 1,000 คน จากทั่วประเทศร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมือง ท่ามกลางเสียงเชียร์จากประชาชนริมเส้นทางที่ออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่น สะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่ร่วมกันผลักดันให้อุบลราชธานีก้าวสู่เมืองสุขภาวะอย่างแท้จริง
ความสำเร็จของเทศกาล Iconic RUN Fest 2026 : RUN UBON และการเปิดตัวโครงการ “อุบล อยู่ดี” ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ในการสร้างต้นแบบเมืองสุขภาวะที่ผสานกิจกรรมทางกาย อาหาร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และการออกแบบเมืองเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดให้อุบลราชธานีเป็น “เมืองต้นแบบสุขภาวะของประเทศไทย” และเป็นจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต