แฟนอังกฤษ-อาร์เจนฯเปิดศึกสาวหมัดกันเดือด ก่อนทีมชาติมีคิวดวลกันรอบรองฯบอลโลก

แฟนบอลที่สวมเสื้อทีมชาติ อาร์เจนตินา และ อังกฤษ เปิดศึกกันเองก่อนแล้ว ก่อนที่ทีมชาติของทั้งคู่จะพบกันเอง โดยทั้ง 2 ฝั่งปะทะคารมกันจนบานปลายเป็นการทะเลาะวิวาทสาวหมัดกันเดือด บนอัฒจันทร์ ของเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ระหว่าง อังกฤษ พบ นอร์เวย์
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกเป็นคลิปและถูกแชร์ต่อบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเหตุการณ์นี้ยิ่งถูกพูดถึงเข้าไปอีก เพราะอีกเพียงไม่กี่วันหลังจากนี้ ทีมชาติอังกฤษ และ อาร์เจนตินา ที่ต่างก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ได้ มีคิวโคจรมาเจอกันโดยตรง