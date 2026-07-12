"ก้อง-ดิ๊กสัน" วิเคราะห์แนวทางเพื่อยกระดับการขี่ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 8 โดนิงตัน

การแข่งขัน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 8 ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม ที่สนาม โดนิงตัน พาร์ค สหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นอีกเรซที่มีความท้าทายอย่างมากสำหรับ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่จะลงแข่งที่นี่ครั้งแรกในชีวิต
นักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 ปรับตัวกับสนามได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะคว้ากริดที่ 16 มาครอง โดยมีทีมเมทชาวอังกฤษอย่าง เจค ดิกสัน หมายเลข 96 ขนาบข้างในกริดที่ 17
อย่างไรก็ดี 2 นักบิดจาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ต้องเจอปัญหาการจราจรในโค้งแรก ขณะที่ "ก้อง-สมเกียรติ" ค่อยๆ สร้างความเร็วกับตัวรถได้ดีขึ้น แต่เกิดเหตุหลุดลงไปในบ่อกรวดรอบรองสุดท้าย แต่ยังสามารถนำรถแข่งเข้าป้ายในอันดับ 20 ส่วน ดิ๊กสัน บิดเข้าป้ายอันดับ 18
สำหรับต้นสังกัดอย่าง ฮอนด้า เอชอาร์ซี รายงานว่าทุกคนในทีมต่างเร่งมือวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่าง เพื่อหาแนวทางยกระดับรถแข่งให้ได้สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ทั้งรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" และเรซที่ 2
"ก้อง-สมเกียรติ" กล่าวว่า "เรซแรกที่โดนิงตัน พาร์ค เป็นหนึ่งในเรซที่ยากสำหรับผม หากเทียบกับรอบ ซูเปอร์โพล ตอนนี้พยายามวิเคราะห์ทุกอย่างร่วมกับทีม และเดินหน้าสู้กันต่อในวันอาทิตย์นี้ครับ"
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 8 จะแข่งขันรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ เวลา 17.10 น. ตามเวลาประเทศไทย และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 ในเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
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