“หมาก-คิม" ควงคู่ดูวิมเบิลดัน ชมแมตช์หยุดโลก ซินเนอร์-โนวัค

นางเอกสาวสวย “คิม” คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส ควงคู่สามีพระเอกหนุ่ม “หมาก” ปริญ สุภารัตน์ ไปชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม วิมเบิลดัน ที่อังกฤษ ในแมตช์หยุดโลก รอบรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว เกมที่ ยานนิค ซินเนอร์ มือ 1 ของโลก จากอิตาลี พบกับ โนวัค ยอโควิช อดีตมือ 1 ของโลก ตำนานของวงการเทนนิส จากเซอร์เบีย
แมตช์นี้ เป็น ซินเนอร์ ที่มีทั้งความสดและแข็งแกร่งกว่า ทุบชนะไป 3-0 เซต ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์อีกสมัย และลุ้นคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่ 5 โดยรอบชิงชนะเลิศ คืนวันอาทิตย์ ที่ 12 ก.ค.นี้ “ซินเนอร์” จะลงสนามดวลกับ อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ มือ 3 ของโลก จากเยอรมัน