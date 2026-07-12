เสียงเชียร์สะเทือนสวนรถไฟ “JAS” สร้างปรากฏการณ์ ตั้งจอยักษ์ เชิญแฟนบอลแห่ชมฟรี 2 บิ๊กแมตซ์ “ฟุตบอลโลก 2026”

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026™) แบบเอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Monomax เปลี่ยนเช้ามืดของกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของแฟนลูกหนัง เมื่อแฟนบอลจำนวนมากทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ประตูสวนเปิดตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เพื่อร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย บนจอ LED ยักษ์ กลางสวนสาธารณะรูปแบบใหม่ ในกิจกรรม “FIFA WORLD CUP FAN PARK THAILAND 2026: LIVE THE GAME, SHARE THE MOMENT” ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของสวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ ของวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2569 อย่างคึกคัก
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน โดยมีผู้บริหาร JAS ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
ความสนุกเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 04.00 น. กับการแข่งขันคู่ นอร์เวย์ VS อังกฤษ แฟนบอลทั้งสองทีมต่างสวมเสื้อทีมชาติ ชูธง และส่งเสียงเชียร์ทุกครั้งที่เกมเกิดจังหวะสำคัญ ทำให้เสียงเฮดังกระหึ่มไปทั่วงาน และภายในงานแฟนบอลนอร์เวย์ต่างรวมตัวกันทำ Viking Row เมื่อกลองพร้อมคนเชียร์พร้อมการเชียร์บอลในสไตล์นอร์ดิกจึงดังกึกก้องไปทั่วสวนรถไฟ
จากนั้นช่วงเช้าตรู่เวทีถูกส่งต่อให้กับช่วง Pre-Match Talk ก่อนการแข่งขันคู่ใหญ่ อาร์เจนตินา VS สวิตเซอร์แลนด์ ที่เรียกความสนใจจากแฟนบอลได้อย่างล้นหลาม เมื่อ 4 กูรูฟุตบอลชื่อดัง กุ่ย-ณัฐพล ดำรงโรจน์วัฒนา (ตังกุย), ยักษ์-จิตกร ศรีคำเครือ (พี่ยักษ์), เจ-วรปัฐ อรุณภักดี และ เกมส์-ศุภวุฒิ ศรขวัญ (เกมส์เอง) ร่วมวิเคราะห์แท็กติกของสองทีม พร้อมคาดการณ์รูปเกมและแลกเปลี่ยนมุมมองแบบเข้มข้น สลับกับเรื่องราวสนุก ๆ ที่เรียกเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากแฟนบอลหน้าเวที
เมื่อเสียงนกหวีดจากการแข่งขันของการถ่ายทอดสดคู่ อาร์เจนตินา VS สวิตเซอร์แลนด์ ดังขึ้น ทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังจอ LED ขนาดยักษ์ แบบไม่กะพริบตา นอกจากนี้ตลอดทั้งงานยังมีกิจกรรมบนเวที เพื่อรับของที่ระลึกจาก JAS และพันธมิตร ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การชมฟุตบอลโลกท่ามกลางบรรยากาศแบบ Fan Park ให้ได้อรรถรสที่แตกต่างจากการรับชมอยู่ที่บ้านอย่างสิ้นเชิง
งานนี้สะท้อนเสน่ห์ของฟุตบอลโลกหรือกีฬาฟุตบอลที่สามารถดึงทุกคนให้ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และร่วมแบ่งปันทุกอารมณ์ของเกมไปพร้อมกันได้บนพื้นที่สีเขียว ไม่จำเจการเชียร์ฟุตบอลแบบเดิม เพื่อให้ทุกคนพบปะและแบ่งปันอารมณ์ของเกมฟุตบอลร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ในครั้งต่อไปเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ JAS Group : https://www.facebook.com/JASGroupFanpage