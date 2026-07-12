"แม็คเกรเกอร์" เจ็บเข่า ปิดฉากคืนสังเวียนแค่ 69 วินาที

คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ คืนสังเวียนศึกยูเอฟซี (UFC) 329 เพียง 69 วินาที หลังบาดเจ็บหัวเข่า ไฟต์ปะทะ แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ตามเวลาไทย
แม็คเกรเกอร์ เปิดฉากออกอาวุธด้วยท่ากระโดดเตะสูง 2 ครั้ง แต่พลาดหมาย แล้วทรุดลงบนพื้นเวทีลูกกรง 8 เหลี่ยม
แม็คเกรเกอร์ วัย 37 ปี กัดฟันลุกขึ้นยืน แต่ทรงตัวลำบาก กระทั่ง ไมค์ เบลทราน กรรมบานบนเวที โบกมือยุติการต่อสู้
ไฟต์นี้เป็นการขึ้นสังเวียนแรกของ แม็คเกรเกอร์ นับตั้งแต่ขาหัก แพ้ ดัสติน ปัวริเยร์ ปี 2021
ฮอลโลเวย์ หมายมั่นปั้นมือล้างแค้น หลังแพ้ แม็คเกรเกอร์ สมัยพบกันครั้งแรก ปี 2013 ขยับสถิติเป็น ชนะ 28 จาก 37 ไฟต์