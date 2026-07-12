"อาร์เจนตินา" ยิง 2 ตุงต่อเวลา ปะทะ "อังกฤษ" ตัดฟุตบอลโลก

อาร์เจนตินา ปะทะ อังกฤษ ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ หลังเอาชนะ สวิตเซอร์แลนด์ อย่างดุเดือด 3-1 ที่เมืองแคนซัส ซิตี ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฮูเลียน อัลวาเรซ ยิงประตูสำคัญช่วงต่อเวลาพิเศษนาที 112 โดยปั่นโค้งๆ ระยะประมาณ 25 หลาผ่านมือ เกรกอร์ โคเบล นายทวาร เสียบมุมเสาไกลสุดสวย
นับจากนั้น "กางเขนแดง" พยายามบุกทวงประตูคืนครั้งที่ 2 แต่ถูกเล่นงานด้วยเกมสวนกลับ โดย เลาตาโร มาร์ติเนซ ยิงตอกฝาโลงสนิทนาที 120+3
กลายเป็นช่วงเวลาหัวใจสลายของ สวิตเซอร์แลนด์ หลังตั้งรับเหนียวแน่นมาตลอด นับตั้งแต่เหลือ 10 คน นาที 72 บรีล เอ็มโบโล กองหน้า สวิสฯ โดนใบเหลืองที่ 2 ข้อหาตบตาผู้ตัดสิน ตามการรีวิวด้วยภาพรีเพลย์ (VAR)
เบื้องต้นผู้ตัดสินเป่า เอ็มโบโล ถูกทำฟาวล์ แล้วแจกใบเหลืองแก่ เลอันโดร ปาเรเดส แต่ภาพจากวิดีโอช่วยตัดสินระบุ หัวหอกความหวัง สวิสฯ เจตนาทำให้เกิดการปะทะ
ก่อน เอ็มโบโล ถูกไล่ออก 5 นาที ทีมของ มูรัต ยาคิน สมควรได้ประตูตีเสมอ 1-1 ตามรูปเกมที่เหนือกว่า
"ฟ้าขาว" ถูกคาดว่าจะเข้ารอบรองชนะเลิศ หลัง อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ โหม่งลูกเตะมุมของ ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีม ขึ้นนำ 1-0 ตั้งแต่ 10 นาทีแรก
แต่ แชมป์เก่า ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบไว้ได้ ปล่อยให้ สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งหลักบุกตอบโต้ กระทั่งนาที 67 แดน เอ็นดอย ทำชิ่งกับ ริคาร์โด โรดริเกวซ แบ็กซ้าย หลุดเกือบถึงสุดเส้นหลัง แล้วแปลอดขา เอมิเลียโน มาร์ติเนซ นายทวาร