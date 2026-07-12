"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" บู๊แหลก! บิดจากท้ายกริดสู่โพเดียม ศึก เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนาม 5 ซัคเซนริง ราวด์

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานพิสูจน์ความมุ่งมั่นบนแผ่นดินยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้ง เมื่อสามารถแก้สถานการณ์จากที่ต้องออกสตาร์ตท้ายกริดสู่การพาธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมในศึกเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 สนามที่ 5 ณ สนามซัคเซนริง เซอร์กิต ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
การแข่งขันเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 ซัคเซนริง ราวด์ เรซแรก "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ทำเวลารอบคัดเลือก 01:28.238 นาที คว้ากริดสตาร์ตลำดับที่ 2 มาได้ ก่อนที่จะถูกคณะกรรมการจัดการแข่งขันปรับโทษ ส่งผลให้นักแข่งไทยต้องออกสตาร์ตเป็นลำดับที่ 22 โดยจะทำการแข่งขันทั้งหมด 19 รอบ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" จะต้องพบกับสถานการณ์ที่สุดท้าทาย แต่นักบิดดาวรุ่งไทยกลับฉายแววความเป็น The Next Successor ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเริ่มเกมได้อย่างดุดัน แซงกว่า 9 คัน ขยับขึ้นมาสู่อันดับที่ 13 ตั้งแต่รอบแรก จากนั้นก็สามารถยกระดับความเร็วพุ่งทะยานขึ้นเป็นผู้นำได้เมื่อการแข่งดำเนินมาถึงรอบที่ 14 ก่อนที่สุดท้าย "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" จะดวลความเร็วกับยอดนักบิดดาวรุ่งระดับโลกอย่างเข้มข้นสูสีและจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 3 คว้าถ้วยรางวัลพร้อมเก็บคะแนนสะสมมาเพิ่มได้อีก 16 คะแนน รวมเป็น 84 คะแนน อยู่อันดับที่ 5 ของตารางคะแนนประจำฤดูกาล
โดย "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" กล่าวว่า
“จากโทษปรับกริดสตาร์ต ผมจึงต้องออกตัวจากแถวหลัง ๆ ของสนาม ผมพยายามขี่อย่างระมัดระวัง เพราะไม่ต้องการใช้ยางหลังหนักจนเกินไป ผมเริ่มเร่งจังหวะมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน และกดเต็มที่จริง ๆ ในช่วงสองรอบสุดท้ายซึ่งมันเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลดีเลยครับ สำหรับวันอาทิตย์นี้น่าจะง่ายขึ้นเล็กน้อย เพราะจะได้ออกสตาร์ตจากแถวหน้า ผมจะรักษาความใจเย็น ควบคุมทุกอย่างให้ดี แล้วค่อยดูว่าจะสามารถทำผลงานได้มากแค่ไหนครับ”
รายการเรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ 2026 ซัคเซนริง ราวด์ เรซ 2 จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ เวลา 20.20 น.
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