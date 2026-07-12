“น้องพาย” ประเดิมทองแรก ทัพเจ็ตสกีไทยทะยานขึ้นนำตารางคะแนนรวมลุ้นแชมป์ “บัลแกเรีย กรังด์ปรีซ์ 2026”

การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ณ ชายหาดซาราโฟโว วันที่สองทวีความดุเดือดขึ้นเป็นลำดับ นักเจ็ตสกีไทยโชว์ฟอร์มแกร่งประกาศศักดาบนเวทีโลกได้อย่างน่าประทับใจ
“น้องพาย” ล้างตาแชมป์ยุโรป คว้าแชมป์ประเดิม! : ไฮไลท์สุดมหัศจรรย์ในรุ่นเยาวชน JUNIOR 13-15 SPARK STOCK เมื่อ “น้องพาย” ณัฐกิตติ์ สุริยอธิวัชร์ (#10) ลงตัดสินชะตาวัดแชมป์กับ ฮูโก้ โมราเลส (#67) แชมป์ยุโรปจากสเปน ปรากฏว่าน้องพายไม่ทำให้แฟนไทยผิดหวัง ชิงจังหวะโฮลช็อตออกนำม้วนเดียวจบ เข้าวิน คว้าแชมป์แรกให้ทัพไทยด้วยคะแนนรวม 173 คะแนน ตอกย้ำความเหนือชั้นในรุ่นนี้อย่างเด็ดขาด
“แฝดสายฟ้า” และ “มีโอ” ยังไร้เทียมทาน : ในรุ่นกึ่งอาชีพ EXPERT SKI GP “แฝดเซ้นต์” ธนวิชญ์ โมลี (#T30) โชว์สปิริตนักสู้ แม้จะพลาดโดนจั้มสตาร์ทจนต้องออกสตาร์ทลำบาก แต่ใช้ความเก๋าไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาคว้าชัยโมโตที่ 2 ได้อย่างเหลือเชื่อ จ่อคว้าแชมป์สนามนี้เต็มแก่
ทางด้าน “มีโอ” ศศินา ผิวงาม (#T26) สาวน้อยมหัศจรรย์เจ้าของแชมป์โลก ยังคงโชว์ฟอร์มไร้เทียมทาน ออกนำแบบม้วนเดียวจบ เก็บ 120 แต้มเต็มในโมโตที่ 2 เขยิบเข้าใกล้โทรฟี่แชมป์เข้าไปทุกขณะ
ขณะที่รุ่น EXPERT RUNABOUT 1100 SUPERSTOCK ผ่านไปสองโมโต “แบงค์แชมป์โลก” พิตติพงศ์ เกียรติกมลกุล (#9) แม้จะรั้งอันดับ 2 ตามหลังผู้นำอย่าง ดีเทอร์ แอร์ทส์ (#31) จากเบลเยียมอยู่ 12 คะแนน แต่ทุกอย่างยังเปิดกว้างสำหรับโมโตตัดสินแชมป์วันพรุ่งนี้
ในรุ่นระดับมืออาชีพ PRO-AM SKI STOCK แฝดสายฟ้า” ซิกต์ #T4 ธนวินท์ โมลี และ เซ้นต์ #T30 ธนวิชญ์ โมลี ยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ยึดหัวตารางแนนอย่างมั่นคง เส้นทางสู่โพเดี้ยมบัลแกเรียค่อนข้างแบเบอร์
สมรภูมิเดือดรุ่นใหญ่ PRO RUNABOUT GP : ศึกรุ่นยักษ์ใหญ่ที่เร็วและแรงที่สุดในโลกกลายเป็นสมรภูมิเดือด! ในโมโตแรก ฟรองซัวส์ มีโดรี (#4) ปาดหน้าคว้าชัยไปก่อน แต่พอถึงโมโตที่ 2 สถานการณ์พลิกผันเมื่อเรือของตัวเต็งอย่าง มีโดรี และ เจมส์ บุชเชลล์ มีปัญหาเครื่องยนต์ เปิดโอกาสให้ “แชมป์จอมพลัง” กษิดิศ ธีระประทีป (#T142) ทะยานขึ้นนำ แม้จะมีจังหวะแว่นตาหลุด จนเสียจังหวะให้ กอร์กี้ คาซ่า (#5) แซงเข้าวิน แต่ผลคะแนนรวมสองโมโตแรก กษิดิศ ธีระประทีป ทะยานขึ้นนำเป็นอันดับ 1 มี 106 คะแนน เฉือนนำ ฟรองซัวส์ มีโดรี อยู่เพียง 7 คะแนน!
ศึกตัดสินแชมป์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่า ใครจะสามารถรักษาฟอร์มแกร่งจนคว้าโทรฟี่แชมป์ “บัลแกเรีย กรังด์ปรีซ์ 2026” แฟนกีฬาไทยห้ามพลาด ส่งแรงใจเชียร์นักเจ็ตสกีไทยให้ก้าวขึ้นยืนบนจุดสูงสุดของโพเดี้ยม!
ติดตามข่าวสารการแข่งขัน "ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ซีรี่ส์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2569 ณ ชายหาดซาราโฟโว เมืองบูร์กาส ประเทศบัลแกเรีย ได้ทาง :
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