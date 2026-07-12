“เพชรดา” คว้าแชมป์ยูยิตสูไอบีเจเจเอฟ เอเชียน แชมเปี้ยนชิพ

เพชรดา เค. ซี ตัน อดีตสาวสถาปนิกที่ผันตัวมาเป็นนักกีฬายูยิตสู สร้างชื่อให้ประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการคว้าเหรียญทองรุ่นประชาชนหญิงสายดำ ศึกไอบีเจเจเอฟ เอเชียน ยู ยิตสู แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นนักกีฬาไทยคนแรก ที่คว้าแชมป์รายการระดับเมเจอร์ของ IBJJF ในระดับสายดำรุ่นประชาชน
เพชรดา เค. ซี ตัน อดีตสาวสถาปนิกที่ผันตัวมาเป็นนักกีฬายูยิตสู สร้างชื่อให้ประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการคว้าเหรียญทองรุ่นประชาชนหญิงสายดำ (Adult Female Black Belt Rooster) น้ำหนัก 48.50 กิโลกรัมหญิง ในการแข่งขัน ไอบีเจเจเอฟ เอเชียน ยู ยิตสู แชมเปี้ยนชิพ 2026 (2026 IBJJF Asian Jiu-Jitsu Championship) ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเอาชนะ ลี มี-ฮยอน จากเกาหลีใต้ ด้วยการซับมิชชัน (Ankle Lock) นับเป็นนักกีฬาไทยคนแรก ที่คว้าแชมป์รายการระดับเมเจอร์ของ IBJJF ในระดับสายดำรุ่นประชาชน (Adults)
นักกีฬายูยิตสูหญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า หลังจากนี้ ตนยังมีโปรแกรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนหน้า สิงหาคม จะเดินทางไปแข่งขันรายการเจเจไอเอฟ เวิลด์ โปรเฟสชันนัล ยูยิตสู ที่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์