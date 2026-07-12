ดราม่าสนั่นบอลชนกล้อง ก่อนอังกฤษยิงตีเสมอนอร์เวย์ ฟีฟ่ายันเซนเซอร์ที่บอลไม่พบการสัมผัส

ดราม่าอีกชอตจากเกม นอร์เวย์ พบ อังกฤษ ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 โดยแฟนบอลจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่า ลูกเปิดยาวของ ออร์ยาน นีลันด์ ในทวารนอร์เวย์ ไปชนกล้อง SkyCam ที่แขวนอยู่เหนือสนาม จนบอลตกลงมาเข้าทาง เอลเลียต แอนเดอร์สัน กองกลางทีมชาติอังกฤษ ก่อนไม่กี่อึดใจต่อมาจาก จังหวะดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม จะมายิงประตูตีเสมอให้ทัพ “สิงโตคำราม” ตามตีเสมอนอร์เวย์ 1-1
อย่างไรก็ตาม ฟีฟ่าออกมายืนยันว่า ข้อมูลจากไมโครชิปภายในลูกฟุตบอลไม่พบสัญญาณการสัมผัสกับวัตถุใด โดยกราฟข้อมูลยังคงราบเรียบ จึงไม่มีหลักฐานว่าลูกบอลไปโดน SkyCam ทำให้จังหวะดังกล่าวถูกนับเป็นการเล่นต่อ และอังกฤษก็พลิกแซงชนะ 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ท่ามกลางกระแสถกเถียงจากแฟนบอลและสื่อต่างประเทศอย่างกว้างขวาง