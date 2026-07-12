แฟนวิจารณ์ยับ “ซอร์ล็อธ” เมินส่ง “ฮาลันด์” จนพลาดโอกาสทอง ก่อนนอร์เวย์พ่ายสิงโตร่วงบอลโลก

หนึ่งในจังหวะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของเกม นอร์เวย์ กับ อังกฤษ ในรอบ 8 ทีม ฟุตบอลโลก 2026 คือ จังหวะที่ อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ ของนอร์เวย์ หลุดขึ้นมาทางฝั่งซ้าย โดยมี เออร์ลิง ฮาลันด์ วิ่งมายืนรอโล่งๆ กลางเขตโทษ แต่เจ้าตัวเลือกยิงเองแทนที่จะจ่าย
ในตอนนั้น นอร์เวย์ ที่โมเมนตัมกำลังมา นำอังกฤษอยู่ 1-0 โดยหากจังหวะดังกล่าวเปลี่ยนเป็นประตูได้ นอร์เวย์จะได้เปรียบสุดๆ กับสกอร์ 2-0 ทว่า ซอร์ล็อธ ดันไม่ส่ง แต่เลือกยิงเอง ก่อนจะยิงไปติดกองหลัง
ท้ายที่สุด เป็นอังกฤษที่พลิกกลับมาแซงชนะ 2-1 ซึ่งแฟนๆในโลกออนไลน์ต่างก็วิจารณ์กันหนักหน่วง และมองว่านี่คือจังหวะสำคัญที่นอร์เวย์พลาดจนสุดท้าย ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ