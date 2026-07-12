JAS คอนเฟิร์มคนไทยดูฟรี 2 นัดรอบรองฯ และแมตช์ชิงฯ ฟุตบอลโลก 2026

ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ประกาศยืนยันต่อหน้าแฟนๆลูกหนังชาวไทย ในงานดูฟุตบอลโลก 2026 กลางสวนของ JAS ที่สวนรถไฟ เมื่อ 12 ก.ค.ที่ผ่านมาว่า แฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ทั้ง 2 นัดในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ผ่านฟรีทีวีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับเกมรอบรองชนะเลิศ 2 คู่ เกมระหว่าง สเปน กับ ฝรั่งเศส จะมีขึ้นในวันพุธ ที่ 15 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. (คืนวันที่ 14 ก.ค.) และอีกคู่ อังกฤษ กับ อาร์เจนตินา ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. (คืนวันที่ 15 ก.ค.) ก็จะมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี monomax sports
รวมถึงรอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ ที่ 20 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. หรือดึกวันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค.นี้ ก็จะมีถ่ายทอดสดให้รับชมทางฟรีทีวี monomax sports