“จูด” ร่างทองเหมาสอง ช่วยอังกฤษดับฝันนอร์เวย์ 2-1 ทะลุตัดเชือกบอลโลก 2026

สิงโตคำรามผยอง จูด เบลลิงแฮม ร่างทอง เหมาสอง ช่วยอังกฤษแซงนอร์เวย์ 2-1 ช่วงต่อเวลา ทะลุตัดเชือก ฟุตบอลโลก 2026 รอดวลผู้ชนะระหว่าง อาร์เจนตินา แชมป์เก่า หรือ สวิตเซอร์แลนด์
เกมนี้ นอร์เวย์ เปิดหัวช็อคแฟนๆสิงโตคำรามไปก่อน ด้วยการขึ้นนำ 1-0 จากลูกยิงผีจับยัดสุดสวยของ อันเดรียส เชลเดรุป นาที 36 ก่อน จูด เบลลิงแฮม จะยิงตีเสมอให้อังกฤษ 1-1 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก
ต้นครึ่งหลัง นอร์เวย์น่าขึ้นนำอีกครั้ง หลัง ทอร์บยอร์น เฮกเกม ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่าย แต่หลังเช็ก VAR ผู้ตัดสินริบประตูคืน เพราะ เออร์ลิง ฮาลันด์ ทำฟาวล์ ผลักใส่ แอลเลียต แอนเดอร์สัน ผู้เล่นอังกฤษก่อนเริ่มเล่นเตะมุม ก่อนที่ในเวลาปกติจะจบด้วยผลเสมอ 1-1
ในช่วงต่อเวลาพิเศษ จูด เบลลิงแฮม แผลงฤทธิ์ยิงลูกที่ 2 ของตัวเองในเกมนี้ และลูกที่ 6 ในฟุตบอลโลก จากชอตตามซ้ำลูกยิงไกลของ มอร์แกน โรเจอร์ ซึ่ง เออร์ยาน นีลันด์ นายทวารนอร์เวย์ ซองแตกรับกระฉอกมากลางประตู ส่งอังกฤษพลิกนำ 2-1
ลูกดังกล่าวกลายเป็นประตูชัย ส่งทัพสิงโตคำรามเบียดชนะนอร์เวย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 2-1 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก เป็นหนที่ 4 โดยไปรอพบกับผู้ชนะหว่าง อาร์เจนตินา แชมป์เก่า หรือสวิตเซอร์แลนด์ ต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. หรือช่วงดึกคืนวันพุธ ที่ 15 ก.ค.นี้
ขอบคุณภาพ : FIFA