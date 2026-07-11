“นพรัฐ” เฉือนคว้าแชมป์สิงห์-เอสเอที ปราจีนบุรี สมัยสอง

นพรัฐ พานิชผล เร่งเครื่องทำ 3 เบอร์ดี้ใน 3 หลุมสุดท้าย จบด้วยสกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 268 คว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที ปราจีนบุรี แชมเปียนชิพ เป็นสมัยที่สองที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี โดยเฉือนชนะ ภัทรพล ขันทะชา เพียงสโตรคเดียว
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน สิงห์-เอสเอที ปราจีนบุรี แชมเปียนชิพ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ ระยะ 7,564 หลา พาร์ 72 จังหวัดปราจีนบุรี ผลปรากฎว่า โปรเอด้า-นพรัฐ พานิชผล แชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งออกสตาร์ทรอบรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำหนึ่งสโตรค เก็บเพิ่ม 6 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว โดยเร่งเครื่องทำ 3 เบอร์ดี้ติดใน 3 หลุมสุดท้าย พลิกกลับมาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่สองติดต่อกัน พร้อมรับเงินรางวัล 240,000 บาท
นพรัฐ นักกอล์ฟวัย 27 ปี จากสระแก้ว เผยหลังคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการที่ 2 ในอาชีพว่า “ดีใจที่สามารถทำได้ดีกว่าเป้าหมาย พร้อมยืนยันว่าจะกลับมาป้องกันแชมป์และลุ้นแชมป์สมัยที่ 3 ในปีหน้า ต้องยกให้เกมแอพโพรชและการชิพรอบกรีนเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในสัปดาห์นี้”
ด้าน ภัทรพล ขันทะชา ผู้นำรอบสาม หวดได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จบด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 269 รั้งรองแชมป์ โดยมี ธนรัชต์ ศรีสถาพร ตามมาที่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 274
สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเป็นรายการ สิงห์-เอสเอที ทีดีที ฉะเชิงเทรา 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคมนี้ ที่สนามโลตัส วัลเลย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา