Supersports ตอกย้ำความสำเร็จ "Supersports Football Galaxy" ปลุกกระแสฟุตบอลโลก 2026 ฟีเวอร์ทั่วไทย ยอดขายเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้โตแรง พร้อมจัดบิ๊กอีเวนต์ "Final Countdown with PiXXiE" ชวนแฟนบอลนับถอยหลังสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา เดินหน้าสร้าง Football Community ที่แข็งแกร่งทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จของแคมเปญ "Supersports Football Galaxy"หลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนฟุตบอลทั่วไทยพร้อมแรงส่งจากกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังเข้มข้น ส่งผลให้ยอดขายเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์แท้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และช่วยผลักดันให้ฟุตบอลกลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่เชื่อมโยงผู้คนทุกเจเนอเรชันเข้าไว้ด้วยกัน
หลังจากความสำเร็จของงาน Supersports Football Galaxy ครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากทั้งแฟนกีฬา คนรุ่นใหม่ และครอบครัว Supersports ได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยกิจกรรม Road Show เดินสายสู่ 3 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำกิจกรรมฟุตบอล และ Jersey Wall นิทรรศการแฟชั่นเสื้อฟุตบอลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไปสร้างประสบการณ์ให้แฟนบอลในภูมิภาค พร้อมขยายคอมมูนิตี้ฟุตบอลให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ก่อนเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย Supersports เตรียมจัดมหกรรมฟุตบอลครั้งใหญ่ "Supersports Football Galaxy: Final Countdown with PiXXiE" ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 – 21.00น. ณ ลาน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมทุกโมเมนต์สำคัญของโลกฟุตบอลไว้ในวันเดียว พร้อมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ได้แก่
● ฟรีคอนเสิร์ตจาก PiXXiE พร้อมสิทธิ์รับเก้าอี้โซนพิเศษติดขอบเวทีจำนวน 80 ที่นั่ง สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "บอล แลก ลุ้น"
● Football Talk เจาะลึกศึกฟุตบอลโลกในหัวข้อ "โค้งสุดท้าย...ใครจะเป็นแชมป์โลก?" ร่วมพูดคุยกับกูรูฟุตบอลชื่อดัง ได้แก่ Opal All In, Yak DD, ตังกุย, บีม-ทิชานันท์ ดีกรีตำแหน่งผู้รักษาประตู พาทีมคว้าแชมป์ไทยวีเมนส์ลีก 1 สมัยที่ 3 ติดต่อกัน และเท่ห์-เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ นักฟุตบอลคนดัง ดีกรีทีมชาติไทย
● Jersey Showcase นิทรรศการเสื้อแข่งของทั้ง 8 ทีมสุดท้าย ให้แฟนบอลได้สัมผัสเสื้อทีมชาติของจริงอย่างใกล้ชิด
● กิจกรรมความสนุกจาก Supersports และแบรนด์กีฬาระดับโลกอย่าง adidas และ PUMA พร้อมเกม และของรางวัลมากมายตลอดทั้งวัน
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า
"ฟุตบอลโลก 2026ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับตลาดสินค้ากีฬาอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเราเห็นพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนจากการซื้อสินค้าเพื่อเชียร์ทีมโปรด มาเป็นการแสดงตัวตนผ่านแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับคอมมูนิตี้ฟุตบอล ทำให้เสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้และสินค้าในหมวด Football Performance ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน
สำหรับ Supersports เราไม่ได้มองฟุตบอลโลกเป็นเพียง Seasonal Campaign แต่เป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตระยะยาวของธุรกิจฟุตบอลในประเทศไทย ผ่านการเชื่อมโยงทั้งสินค้า ประสบการณ์ และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด 'The One for Football' เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ครบวงจร ตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้าลิขสิทธิ์แท้ การร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ระดับโลก ไปจนถึงการมีพื้นที่ให้แฟนบอลได้พบปะ แลกเปลี่ยน และร่วมเชียร์ทีมโปรดด้วยกัน
ความสำเร็จของ Supersports Football Galaxy ทั้งการจัดงานที่กรุงเทพฯ และกิจกรรม Road Show ใน 3 จังหวัด เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าการสร้าง Community Experience สามารถต่อยอดสู่การเติบโตของธุรกิจได้จริง เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ทั้งแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัว และนักสะสมเสื้อฟุตบอล ส่งผลให้ยอดขายเสื้อฟุตบอลทีมชาติลิขสิทธิ์แท้กว่า 48 ประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้
ก้าวต่อไป Supersports จะเดินหน้าสร้าง Football Community ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ และความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางของวัฒนธรรมฟุตบอลในภูมิภาค พร้อมตอกย้ำบทบาทของ Supersports ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้ากีฬาที่เชื่อมโยงกีฬาเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในทุกมิติ "Supersports จึงต้องการต่อยอดความสำเร็จผ่านงาน 'Supersports Football Galaxy: Final Countdown with PiXXiE' ให้เป็นแลนด์มาร์กของแฟนฟุตบอลไทย และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะได้มาร่วมสร้างความทรงจำ พร้อมนับถอยหลังสู่แมตช์สำคัญของฟุตบอลโลกไปด้วยกัน"
ตลอดแคมเปญ Supersports ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ adidas, PUMA, Chabaa, Toyota Motor Thailand และ Power Buy ที่ร่วมสร้างประสบการณ์และผลักดันคอมมูนิตี้ฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พร้อมเลือกซื้อเสื้อทีมโปรดเพื่อเชียร์ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้แล้ววันนี้ที่ Supersports ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์ที่ www.supersports.co.th และติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Supersports