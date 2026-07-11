"มิกซ์" คว้าชัยแบบม้วนเดียวจบ "ไฮเปค" บุกเดือดคว้าโพเดียมอันดับ 2 ศึก MSBK600 สนาม 2 เรซแรก เซปัง

นักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ระเบิดผลงานเหนือชั้นในการแข่งขัน ศึกมาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ 2026 สนามที่ 2 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ทะยานสุดยอดรถแข่งทางเรียบ Honda CBR600RR จากกริดที่ 1 นำม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครองอย่างเด็ดขาด ทำสถิติคว้าชัย 100 เปอร์เซ็นต์เต็มใน 3 เรซแรกของฤดูกาล ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ เอาชนะทุกอุปสรรค ไล่แซงคู่แข่งเจ้าถิ่น ทะยานคว้าโพเดียมอันดับที่ 2
การแข่งขันเรซแรก รุ่น MSBK600 ลงดวลกันในสภาพสนามที่แห้งกึ่งเปียก เป็นโจทย์ยากที่นักบิดต้องบริหารจัดการความเร็วและควบคุมความเสี่ยงให้ดีที่สุด “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ทะยานรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 31 ออกมาจากตำแหน่งโพลโพซิชั่นขึ้นมาเป็นผู้นำได้ทันที พร้อมทั้งพยายามบวกความเร็วเพื่อเพิ่มช่องว่างจากคู่แข่ง
ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 โดนโทษต้องออกสตาร์ตจากกริดสุดท้าย แต่ยอดนักบิดไทยมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ ออกสตาร์ตและพยายามไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาตั้งแต่ต้นเกม เพื่อเข้าร่วมลุ้นตำแหน่งในอันดับผู้นำ โดยใช้เวลาเพียงรอบแรกก็สามารถขึ้นมารั้งในท็อป 3 ได้สำเร็จ
“มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว เรซนี้คุมความเร็วและเกมการแข่งขันได้อย่างเด็ดขาด นำม้วนเดียวจบทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 อีกครั้ง ทำสถิติ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มในการคว้าชัยชนะ 3 เรซแรก ทางด้าน “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ รีดความเร็วไล่เข้าหาเพื่อนร่วมทีม เพื่อร่วมลุ้นชัยชนะในช่วงปลายเกม เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 2 ในเรซนี้ พาธงชาติไทยขึ้นสู่ 2 อันดับสูงสุดบนโพเดียมได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ศึกมาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามที่ 2 รุ่น MSBK600 จะดวลความเร็วกันต่อเนื่องในเรซที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.40 น. ตามเวลาประเทศไทย
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์: https://facebook.com/HondaRacingTeamTH