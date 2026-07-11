"มนัญชญา" ฉลุยตัดเชือกเดี่ยว-เข้ารอบสองคู่ เทนนิส WTA125 นิวพอร์ท

“ไหม“ มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสสาวไทย มืออันดับ 164 โลก และมือวาง 6 ของรายการ ยังคงโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่อง คว้าชัยในการลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ เทนนิสอาชีพหญิง WTA125 รายการ "ฮอล ออฟ เฟม โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 225,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,497,000 บาท ที่เมืองนิวพอร์ท สหรัฐอเมริกา
เกมในรอบ 8 คนสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 ก.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น ”ไหม“ โชว์ฟอร์มเฉียบขาด เอาชนะ แมรี่ สโตยาน่า มือ 130 โลก และมือวาง 4 ของรายการชาวอเมริกัน 2-1 เซต 3-6, 6-2 และ 7-5 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ไปพบกับ ทาเทียน่า มาเรีย มือ 96 โลก และมือวาง 2 ของรายการชาวเยอรมัน ต่อไป
ส่วนการแข่งขันประเภทหญิงคู่ มนัญชญา มือคู่ 360 โลก จับคู่กับ โคดี้ หงอี้ หว่อง มือคู่ 168 ของโลกจากฮ่องกง ล้มคู่มือวาง 2 แอนนา โรเจอร์ส มือคู่ 113 โลกชาวอเมริกัน และ เคย์ล่า ครอส มือคู่ 146 โลกจากแคนาดา 2-1 เซต 6-3, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6