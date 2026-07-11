"บุณยวีร์" คว้ารองแชมป์หญิงคู่เทนนิส W15 หลู่อัน

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ "W15 หลู่อัน" หรือ รายการ "จิน อัน โอเพ่น 2026" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 499,800 บาท ที่เขตปกครองในเมืองหลู่อัน มณฑลอันฮุย ประเทศจีน วันที่ 11 ก.ค.69 รอบชิงชนะเลิศ
ในประเภทหญิงคู่ บุณยวีร์ ธรรมไชยวัฒน์ นักเทนนิสไทย มือคู่ 1389 ของโลก จับคู่กับ เอวา มารี เดส์วีญ นักเทนนิสสิงคโปร์ มือคู่ 1038 ของโลก ลงเล่นในรอบชิงฯ ก่อนจะปราชัยให้คู่มือวาง 3 ของรายการจากเกาหลีใต้ อี อึมฮา มือคู่ 1016 ของโลก กับ ชอย อนยู มือคู่ 621 ของโลก ไปอย่างน่าเสียดาย 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 คว้ารองแชมป์
ด้าน ทรรศพร นาคหล่อ นักเทนนิสไทย มือ 572 ของโลก มือวาง 5 ของรายการ ลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ แพ้ อิคูมิ ยามาซากิ นักเทนนิสญี่ปุ่น ดีกรีมือวาง 2 ของรายการ มือ 462 ของโลก 1-2 เซต 7-5, 3-6 และ 4-6 ชวดเข้ารอบรองชนะเลิศ