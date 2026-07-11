Start Up – ศรีสุวิช ผงาดแชมป์รุ่นใหญ่ ACT-BCC-Shotclock คว้าถ้วยพระราชทาน ยัดห่วง TYBI 2026

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับศึกยัดห่วงเยาวชนระดับประเทศรายการ "Thai Youth Basketball Invitation (TYBI) by Ruamrudee Ratchapruek" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569 ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส (RISR) โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ (Finals) ของทุกรุ่นอายุ เพื่อค้นหาที่สุดแห่งแชมเปียนเยาวชนของประเทศไทย
สำหรับพิธีปิดและการมอบรางวัลได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิวงการกีฬาร่วมแสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ประกอบด้วย นายจิรพัฒน์ สัจยากร ผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส, ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน และในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด, ผศ.ดร.เพ็ชร ชินบุตร กรรมการคดีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (DSI) และในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย และผู้จัดการทีมบาสเกตบอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ไฮไลต์การแข่งขันรอบชิงดำสุดเดือด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ทีมเต็งหนึ่งของรายการอย่าง Start Up โชว์ฟอร์มเอาชนะขุนพลหนุ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ไปด้วยสกอร์ 99-64 คว้าแชมป์ไปครองโดยผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP) ตกเป็นของ รอนนี่ ออลซ็อพพ์ จาก Start Up
ด้านรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ยอดทีมแกร่งจากบางละมุง โรงเรียนศรีสุวิช อาศัยความแม่นยำและทีมเวิร์กที่ลงตัว เอาชนะ MPS ไปด้วยสกอร์ 74-57 คว้าถ้วยแชมป์อย่างสง่างาม พร้อมส่งให้ "ปาล์ม" ปวิตรา ปัสสาวะพา ของศรีสุวิช คว้าเกียรติยศผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP) ประจำรุ่นไปครอง
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง นัดนี้กลายเป็นดราม่าห้าดาวที่แฟนยัดห่วงต้องจดจำ เมื่อ Shotclock ดวลกับ Chuu อย่างสุดบีบหัวใจเสมอกันในเวลาปกติที่ 56-56 ก่อนที่ในช่วงต่อเวลาพิเศษ สาว ๆ Shotclock จะเฉือนเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด 66-63 คว้าแชมป์ไปครอง โดยมี ณมน จิตสอาดกุล จอมทัพของ Shotclock ซิวรางวัล MVP ไปครอง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างสิงห์ชงโคสีม่วง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เอ ปะทะยักษ์ใหญ่อย่าง อัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งเกมนี้ขุนพลคริสเตียน เอ เล่นได้ดุดันและเฉียบคมกว่า เอาชนะไปอย่างเด็ดขาด 71-54 คะแนน ส่งผลให้ “แอคชั่น” พิเชฐพงศ์ สุริยาวงศ์ หมายเลข 14 ของคริสเตียน เอ คว้ารางวัล MVP ไปครอง
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย ทัพยัดห่วงจากฝั่งธนฯ อัสสัมชัญธนบุรี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เบียดเอาชนะคู่ปรับตลอดกาลอย่าง กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ไปอย่างตื่นเต้น 55-49 คะแนน ผงาดแชมป์รุ่นเล็ก โดยมี พงศพัศ อริยะธุกันต์ ของอัสสัมชัญธนบุรี คว้าผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP)