อิเนส การ์เซีย แฟนสาว “ยามาล” หวานเจี๊ยบ โพสต์รูปคู่ฉลองเข้า 4 ทีมบอลโลก 2026

สนามฟุตบอลโลก 2026 กลายเป็นสีชมพู ล่าสุด อิเนส การ์เซีย นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาวพราวเสน่ห์ ชาวสเปน โพสต์ภาพคู่สุดหวานกับ ลามีน ยามาล แฟนหนุ่มแข้งดังทีมชาติสเปน เพื่อฉลองความสำเร็จหลัง "กระทิงดุ" สเปน เบียดชนะ เบลเยียม 2-1 ในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ
ในทัวร์นาเมนต์นี้ อิเนส เคลียร์คิวบินตรงไปให้กำลังใจซูเปอร์สตาร์ดาวรุ่งรายนี้ติดขอบสนามเกือบทุกนัด และกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้ หลังเธออ้อนวอนแฟนหนุ่มให้พาทีมชาติสเปนทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ โดยมีเหตุผลสุดน่ารักว่า "อยากดูโชว์คอนเสิร์ตของ จัสติน บีเบอร์ ที่จะแสดงในนัดชิงชนะเลิศ
สำหรับด่านต่อไปของ สเปน ถือเป็นบิ๊กแมตช์หยุดโลก โดยจะลงเตะรอบรองชนะเลิศพบกับ ฝรั่งเศส ทีมเต็ง 1 ของรายการ ในคืนวันอังคารที่ 14 กรกฎาคมนี้ (เช้ามืดวันที่ 15 ก.ค.) เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย