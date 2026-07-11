“มิกซ์-ธนัช” คว้าโพลโพซิชั่น “ไฮเปค-กฤษฎา” ตามติดเก็บกริด 2 ศึกมาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ สนาม 2 ที่เซปัง

The Next Successor จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานเหนือชั้นในการควอลิฟายเพื่อจัดอันดับการออกสตาร์ตการแข่งขันศึกมาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ สนาม 2 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ด้วยการคว้าโพลโพซิชั่นของ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว และกริดสตาร์ตที่ 2 ของ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ จากสุดยอดสมรรถนะที่เหนือชั้นของรถแข่ง Honda CBR600RR ก่อนดวลความเร็วชิงชนะเลิศ 2 เรซในสุดสัปดาห์นี้
การจับเวลาเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตการแข่งขัน รุ่น MSBK600 “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ลงบิดรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 31 โดยกดเวลาเร็วที่สุด 2.09.688 นาที คว้ากริดสตาร์ตที่ 1 ไปครอง นับเป็นการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องของมิกซ์ หลังคว้าโพลโพซิชั่น 2 สนามติดต่อกันในรายการนี้ ขณะที่ทีมเมทอย่าง “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ดวลความเร็วกันในช่วงควอลิฟายก่อนจะคว้ากริดสตาร์ตที่ 2 ด้วยเวลาต่อรอบ 2.10.970 นาที นับเป็นการเก็บกริดสตาร์ตที่ดีที่สุดของนักบิดไทย และปูทางสู่การไล่ล่าชัยชนะในสนามนี้
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 จะแข่งขันชิงชนะเลิศเรซที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.50 น. ตามเวลาประเทศไทย
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