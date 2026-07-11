เปิดตัวแผนรณรงค์ “อุบล อยู่ดี” โครงการต้นแบบเพื่อเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน Iconic RUN Fest 2026

เปิดตัวแผนรณรงค์ “อุบล อยู่ดี” โครงการต้นแบบเพื่อเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน ร่วมกับเทศกาล วิ่ง กิน เที่ยวเพื่อสุขภาพ Iconic RUN Fest 2026 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569ณ Hall 1 อุบลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล , ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี และ ตลาดนัดริมแม่น้ำมูล
สสส.ปักหมุดเมืองอุบล ปั้นแคมเปญ “อุบล อยู่ดี” ผ่านงานเทศกาล Iconic RUN Fest ปีที่ 2 สู่เมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน ร่วมกับภาคีกว่า 10 องค์กร ทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน เน้นส่วนร่วมผนวกกิจกรรม ป้องกันโรค NCDs 2วันเต็ม พร้อมไฮไลท์งานวิ่งกว่า 1,000 ชีวิต เปิดประวัติศาสตร์เมืองรับแสงแรก ริมมูลสู่เมืองเก่า
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1 อุบลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล จ.อุบลราชธานี ได้มีพิธีเปิดงานเทศกาล วิ่ง กิน เที่ยวเพื่อสุขภาพ Iconic RUN Fest 2026 : Run Ubon ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิดต้นแบบเพื่อเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน "อุบล อยู่ดี" โดยมี ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. รวมถึงผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมภายในงาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีกว่า 10 องค์กร ทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน จัดเทศกาล วิ่ง กิน เที่ยวเพื่อสุขภาพ Iconic RUN Fest 2026 เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิดต้นแบบเพื่อเมืองสุขภาวะอย่างยั่งยืน "อุบล อยู่ดี" ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 ณ ฮอลล์ 1อุบลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล, ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี และตลาดนัดริมแม่น้ำมูล โดยเน้นสร้างความร่วมมือระหว่าง สสส. และภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและพื้นที่ ด้วยยุทธศาสตร์สุขภาวะจังหวัด "อุบล อยู่ดี" ผนวกกิจกรรมป้องกันโรค NCDs 2 วันเต็ม พร้อมไฮไลท์กิจกรรมวิ่ง Iconic RUN Fest - RUN UBON : อุบล อยู่ดี กว่า 1,000 ชีวิต เข้าร่วมเปิดประวัติศาสตร์เมืองรับแสงแรก ริมมูลสู่เมืองเก่า ณ ถนนคนเดินริมแม่น้ำมูล สำหรับพิธีเปิดโครงการเริ่มด้วยการวาดภาพตัวคุณ "Draw Your Sun" กับวงกลมแสงแรก ด้วยการสะท้อนภาพใบหน้าคุณ พร้อมเชิญแขกผู้มีเกียรติ และทุกท่านร่วมวาดภาพ ตามกิจกรรมชวนคนอุบล ขยับกาย:
วัยทำงาน ลดเนือยนิ่ง ลด Office Syndromes ตามด้วยกิจกรรม Work Shop & Show Case หัวข้อ : กุญแจสำคัญของเมืองอุบล ด้วยกิจกรรมทางกาย (Physical Active ) ในทุกช่วงวัย มีประโยชน์ต่อการยืดอายุอย่างไร โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ พ.ต.ท.นพ.วรพล เจริญพร และ ผศ.ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการและแลกเปลี่ยนกับกิจกรรมต้นแบบทั้ง 3โซน และกิจกรรมสาธิตการทำเทียน หนึ่งในแกนหลัก ในโซนใจและปัญญา ด้วยการเตรียมงานแห่เทียนงานวัฒนธรรมโบราณของชาวอุบล สู่การสร้าง Meditation ปูทางสู่โครงการ "อุบล อยู่ดี"
จากนั้นเป็นการเสวนาเพื่อความอยู่ดี คนอุบล : ยุทธศาสตร์เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ "อุบล อยู่ดี" โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคุณพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตามด้วยการเสวนาก้าวแรกสู่ "อุบล อยู่ดี" ด้วยแนวคิดการ Regeneration จากเมืองเก่าสู่สังคมร่วมสมัย ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย, คุณสิงหา แมลงภู่ทอง นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) และ เจ้าของร้าน โคเลเบเกอรี่ บาร์ , คุณพิสุทธิ์ศิลป์ สินธุ์งาม จาก TAKE THE TRAILS และคุณอภิวัชร์ ศุภากร เจ้าของโรงแรมเวฬาวาริน รวมทั้งการเสวนาเพื่อความอยู่ดี คนอุบล : วิถีชีวิตสุขภาวะกับความยืนยาวของชีวิต ผู้ร่วมเสวนา คือ คุณหรรษา ชื่นชูผล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, พ.ต.ท.นายแพทย์ วรพล เจริญพร, คุณพีศสิณี วังคะฮาด อดีตนางสาวอุบล อินฟูลสายออกกำลังกาย สังกัด ทีมวิ่งฟีนิกซ์ และ คุณพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในนาม TCDC การออกแบบเมือง กับ โอกาสอุบลเมืองสุขภาวะ
ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้าน กิจกรรมทางกาย อาหาร และพื้นที่สุขภาวะ หัวข้อ สานพลังยกระดับ ชุมชนลดโซเดียม และลดอ้วน กับ 15เมนูต้นแบบพิเศษ ที่ไม่เหมือนใคร มุ่งสู่โครงการอุบล อยู่ดี" Food Mapping โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เกศินี จันทรโสภณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาร่วมให้รายละเอียด ทั้งมาตรวัดลดเค็ม Salt Meter Testing ทุกเมนู และ KOLs และนักชิมชื่อดังกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่การกินเมนูเด็ด อัตลักษณ์เมืองอุบล ด้วยการ "แค่" ลดโซเดียม โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งคุณ จริยา แสนปันKOL สายสุขภาพชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเฮลตี้กว่า 10 ปี, คุณ กิ่งดาว สุวาทิต Creator ช่อง ท่องอุบล @ubontrip ผู้ถ่ายทอดเสน่ห์เมืองอุบล ผู้ติดตามกว่า 80,000 คน, คุณ กนกภรณ์ ประถมบุตร Creator จากเพจ ที่นี่ อุบลราชธานี ครีเอเตอร์ผู้ถ่ายทอดสีสัน กิน เที่ยว และ กิจกรรมเมืองอุบลฯผู้ติดตามกว่า 240,000 คนและ ตัวแทนร้านอาหารท้องถิ่น ร่วมรับฟังแนวคิดเพื่อต่อยอดเมนูสุขภาพในอนาคต
ตามด้วยกิจกรรมการแสดงรำเปิดเมืองสู่ "อุบล อยู่ดี" และ กิจกรรม City Run รวมตัวเพื่อนำส่งหมุด Mark "ปักหมุด" และพิธีปักหมุดเปิด Global Digital Mark เพื่อเป็นก้าวแรก ของโครงการ "อุบล อยู่ดี" ณ ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี ก่อนเข้าสู่ไฮไลต์ของกิจกรรมในช่วงเช้ามืดของวันที่ 12กรกฎาคม 2569 ในกิจกรรมวิ่ง Iconic RUN Fest - RUN UBON : อุบล อยู่ดี ณ ถนนคนเดินริมแม่น้ำมูล โดย Race Village เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. ที่เป็นกิจกรรม Warm up แนวกระตุ้นร่างกาย และยืดเหยียด ก่อนเริ่มวิ่งเพื่อลดการบาดเจ็บ และการปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ซึ่งมีนักวิ่งตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 ชีวิต เข้าร่วมเปิดประวัติศาสตร์เมืองรับแสงแรก ริมมูลสู่เมืองเก่า ณ ถนนคนเดินริมแม่น้ำมูล กันอย่างคึกคัก
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก The Iconic Run Fest Thailand (https://www.facebook.com/theiconicrunfestthailand)