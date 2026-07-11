บทสรุป Playoffs เกมตัดสิน Electric Eagles กอดคอ Midnight Mambas ทะลุเข้าชิง JB League

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน Junior Ballers League หรือ JB League ฤดูกาล 2026 รุ่นอายุ 10-11 ปี เดินทางมาถึงจุดเดือดในรอบ Playoffs เกมที่ 3 ซึ่งเป็นแมตช์ชี้ชะตา หลังจากทั้งสองคู่เสมอกันมา 1-1 เกม โดยผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้บทสรุปของ 2 ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะก้าวเข้าสู่รอบ Finals เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการแข่งขันรอบ Playoffs แมตช์ตัดสิน (เกมที่ 3) ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2569
Electric Eagles 75 - 50 Iron Dragons
Midnight Mambas 37 - 34 Shadow Sharks
ในสายแรก ทีมอันดับ 1 จากฤดูกาลปกติอย่าง Electric Eagles ลงสนามพบกับ Iron Dragons โดยในเกมตัดสินนี้ Electric Eagles สามารถระเบิดฟอร์มเก่ง ควบคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาด ก่อนจะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 75 - 50 ปิดซีรีส์ไปได้ด้วยชัยชนะ 2-1 เกม ตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ขณะที่อีกสายเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง Midnight Mambas และ Shadow Sharks เกมนี้เต็มไปด้วยความกดดันและรูปเกมที่บีบหัวใจ แลกแต้มกันอย่างสูสีจนถึงช่วงท้ายเกม ก่อนที่สุดท้ายจะเป็นฝ่าย Midnight Mambas ที่อาศัยความนิ่งและทีเด็ดทีขาด เฉือนเอาชนะไปได้แบบสุดมันส์ 37 - 34 ปิดซีรีส์ด้วยชัยชนะ 2-1 เกม คว้าตั๋วใบสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ
จากผลการแข่งขันดังกล่าว ทำให้รอบ Finals ประจำฤดูกาล 2026 จะเป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดตั้งแต่รอบฤดูกาลปกติ นั่นคือ Electric Eagles และ Midnight Mambas โดยในรอบ Finals นี้จะยังคงแข่งขันกันในระบบชนะ 2 ใน 3 เกม (Best of 3) เพื่อหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะคว้าถ้วยแชมป์ใบนี้ไปครอง แฟนบาสเกตบอลเยาวชนเตรียมตัวร่วมเป็นสักขีพยานในซีรีส์ตัดสินแชมป์สุดมันส์นี้ได้เลย
สามารถร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนในวันตัดสินแชมป์ได้ทาง AMARIN ONLINE และช่อง Youtube: Junior Ballers League Thailand
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