สาวไทยสยบบราซิล 3-0 การันตีไม่ตกชั้นศึกเนชันส์ลีก

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ทีมนักตบสาวไทย อันดับ 22 ของโลก ที่นัดแรกของสนามนี้ แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต และนัดสอง แพ้ ญี่ปุ่น 1-3 เซต ทำผลงาน ลงเล่นนัดที่สาม พบกับ บราซิล ทีมอันดับ 2 ของโลก ที่มี 26 แต้ม และรั้งอันดับ 2 ผ่านเข้ารอบไฟนอลส์เป็นที่แน่นอนแล้ว
แมตช์นี้ "โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ส่งผู้เล่น 6 คนแรกประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม), อัจฉราพร คงยศ, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ศศิภาพร จันทวิสูตร, แก้วกัลยา กมุลทะลา และ ตัวรับอิสระ ปิยะนุช แป้นน้อย ในขณะที่ บราซิล นำมาโดย มาคริส เฟอร์นันดาซิลวา คาร์เนโร่ กัปตันทีม พร้อมด้วย คิซี นาสซิเมนโต และ ลูเซีย ดา ซิลวา เนซโซ ดาวรุ่งของทีม
เซตแรก ทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ทัดดาว นึกแจ้ง และ ศศิภาพร จันทวิสูตร ช่วยทำแต้มได้ต่อเนื่อง ไทยออกนำห่างและเอาชนะไปก่อน 25-15 จากนั้นเซตสอง สาวไทยใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มนำต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ที่จบสกอร์ได้ดี ทำให้สาวไทยชนะไปได้อีก 25-16, เซต 3 ช่วงต้นเกมสู้กันอย่างสูสี แต่สาวไทยยังเร่งเครื่องตบทำแต้มได้ต่อเนื่อง วริศรา สีทาเลิศ ลงมาช่วยตบทำแต้มได้ดี ก่อนสาวไทยปิดเซตเอาชนะไป 25-17
จบเกม ทีมนักตบสาวไทย ชนะ บราซิล 3-0 เซต 25-15, 25-16, 25-17 ส่งให้ไทยทำผลงาน ชนะ 3 นัด แพ้ 8 นัด มี 12 แต้ม อยู่อันดับ 14 การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นส์ลีกแน่นอนแล้ว ส่วน บราซิล ทำผลงาน ชนะ 9 แพ้ 2 มี 26 แต้ม อยู่อันดับ 2 ด้านเกมนี้ ทัดดาว นึกแจ้ง ตบทำแต้มมากสุด 15 คะแนน
สำหรับนัดต่อไป ทีมนักตบสาวไทย จะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้ พบกับ ตุรกี ทีมอันดับ 3 ของโลก วันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 13.30 น.