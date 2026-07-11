“บัลแกเรีย กรังด์ปรีซ์ 2026” เปิดฉากกระหึ่มทะเลดำ! ผู้นำรัฐบาลร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

ทะเลดำลุกเป็นไฟ! ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ระเบิดความยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการ ณ ชายหาดซาราโฟโว เมืองบูร์กาส โดยมีทัพนักแข่งระดับท็อปจาก 32 ประเทศทั่วโลก ตบเท้าเข้าร่วมประชันความเร็วท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับระดับเวิลด์คลาส
พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่แห่งปี บรรยากาศในวันแรกของการแข่งขันเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศและวงการมอเตอร์สปอร์ตโลกมาร่วมเป็นสักขีพยาน นำโดย นายเอ็นโช เคริยาซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย และนายดิมิตาร์ นิโคลอฟ นายกเทศมนตรีเมืองบูร์กาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างสมเกียรติ
โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย นายปริเขต สืบสหการ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน WGP#1 วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ และ เวิลด์ คัพ นายสก็อตต์ เฟรเซียร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมเจ็ตสกีโลก (International Jet Sports Boating Association หรือ IJSBA) , นายดิมิตาร์ อีลิเยฟ, นายยอร์ดาน นิโคลอฟ พันธมิตรผู้จัดการแข่งขัน และ นายปีเตอร์ เดอ สมิต ประธานสมาคมเจ็ตสกีโลกแห่งยุโรป (IJSBA Europe)
ไฮไลท์สำคัญที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงาน คือการที่ นายปริเขต สืบสหการ ได้ส่งมอบป้ายลิขสิทธิ์จัดการแข่งขัน “ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ ซีรีส์” อย่างเป็นทางการให้แก่ นายเอ็นโช เคริยาซอฟ และนายดิมิตาร์ นิโคลอฟ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานกีฬาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ก่อนจะปิดท้ายพิธีด้วยการร่วมชมการแข่งขันโมโตแรกที่ดุเดือดตื่นตาตื่นใจ
ทัพนักกีฬาไทยโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรี ภายใต้บรรยากาศที่คึกคัก นักแข่งไทยไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง:
● รุ่นเยาวชน JUNIOR 13-15 SPARK STOCK : “น้องพาย #10 ณัฐกิตติ์ สุริยอธิวัชร์ นักแข่งเยาวชนหนึ่งเดียวของไทย ถึงแม้ในโมโตแรกจะออกตัวไม่ดี จนพลาดท่าให้แก่ #67 ฮูโก้ โมราเลส นักแข่งรุ่นเยาว์จากสเปน แต่ในโมโตที่ 2 น้องพาย สวมหัวใจสิงห์พลิกแซง เข้าเส้นชัยอันดับ 1 ในโมโตที่ 2 ทำให้มีคะแนนเท่ากันที่ 113 คะแนน เตรียมลุ้นแชมป์ในโมโตไฟนอลพรุ่งนี้
● รุ่นสมัครเล่นและกึ่งอาชีพ : “แฝดเซ้นต์” ธนวิชญ์ โมลี (#T30) แชมป์เก่ารุ่น EXPERT SKI GP และ “มีโอ” ศศินา ผิวงาม (#T26) แชมป์โลกหญิงปี 2025 รุ่น WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK ทั้งคู่ยังคงรักษามาตรฐานแชมป์ ออกนำม้วนเดียวจบประเดิมชัยโมโตแรก
● รุ่นมืออาชีพ : สองพี่น้องตระกูลโมลี “ซิกต์” ธนวินท์ (#T4) และ “เซ้นต์” ธนวิชญ์ (#T30) ผนึกกำลังเข้าเส้นชัยอันดับ 1 และ 2 ในรุ่น PRO-AM SKI STOCK
ความตื่นเต้นบนผืนน้ำยังไม่จบเพียงเท่านี้! แฟน ๆ กีฬาชาวไทยร่วมส่งใจเชียร์ทัพนักบิดไทยให้ขึ้นโพเดี้ยมแชมป์ในวันพรุ่งนี้
ติดตามข่าวสารการแข่งขัน "ดับเบิลยู จีพี วัน วอเตอร์เจ็ต เวิลด์ซีรี่ส์ 2026” สนามเปิดฤดูกาล ระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2569 ณ ชายหาดซาราโฟโว เมืองบูร์กาส ประเทศบัลแกเรีย ได้ทาง :
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