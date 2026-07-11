“ลิซ่า” โผล่เชียร์บอลโลก แมตช์สเปนเฉือนเบลเยียม เคียงข้างเหล่าซุปตาร์ฮอลลีวูด

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินซุเปอร์สตาร์สาวชาวไทย โผล่ชมเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่สเปน เบียดเอาชนะ เบลเยียม ไปสุดระทึก 2-1 ที่ลอสเองเจลิส สเตเดี้ยม ในนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐฯ โดยเจ้าตัวนั่งชมเกมนี้ใกล้ๆกับ โนล กัลลาเกอร์ นักร้องและมือกีตาร์ ของวงโอเอซิส
ในแมตช์นี้ นอกจาก ”ลิซ่า“ ที่ร่วมชมเกมแล้ว ยังมีเหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับ A-List ของวงการฮอลลีวูด แวดวงดนตรี และบุคคลสำคัญ ตบเท้าเข้าชมบนอัฒจันทร์วีไอพีกันอย่างหนาตา ซึ่งที่กล้องจับภาพได้ มีทั้ง แบรด พิตต์ พระเอกหนุ่มชื่อดัง จาเวียร์ บาเด็ม กับ เพเนโลเป ครูซ คู่รักซุเปอร์สตาร์นักแสดง
ทั้งนี้ “ลิซ่า” มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลก 2026 ด้วยการร้องเพลงประจำการแข่งขัน อย่าง เพลง Goals ร่วมกับ อนิตตา ป็อปสตาร์สาวชาวบราซิล และ เรมา ศิลปินหนุ่มแนวแอฟโรบีตส์ชื่อดัง พร้อมทั้งร่วมขึ้นโชว์ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามแห่งนี้มาแล้วด้วย