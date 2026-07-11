xs
xsm
sm
md
lg

“ลิซ่า” โผล่เชียร์บอลโลก แมตช์สเปนเฉือนเบลเยียม เคียงข้างเหล่าซุปตาร์ฮอลลีวูด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินซุเปอร์สตาร์สาวชาวไทย โผล่ชมเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่สเปน เบียดเอาชนะ เบลเยียม ไปสุดระทึก 2-1 ที่ลอสเองเจลิส สเตเดี้ยม ในนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐฯ โดยเจ้าตัวนั่งชมเกมนี้ใกล้ๆกับ โนล กัลลาเกอร์ นักร้องและมือกีตาร์ ของวงโอเอซิส

ในแมตช์นี้ นอกจาก ”ลิซ่า“ ที่ร่วมชมเกมแล้ว ยังมีเหล่าซูเปอร์สตาร์ระดับ A-List ของวงการฮอลลีวูด แวดวงดนตรี และบุคคลสำคัญ ตบเท้าเข้าชมบนอัฒจันทร์วีไอพีกันอย่างหนาตา ซึ่งที่กล้องจับภาพได้ มีทั้ง แบรด พิตต์ พระเอกหนุ่มชื่อดัง จาเวียร์ บาเด็ม กับ เพเนโลเป ครูซ คู่รักซุเปอร์สตาร์นักแสดง

ทั้งนี้ “ลิซ่า”​ มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลก 2026 ด้วยการร้องเพลงประจำการแข่งขัน อย่าง เพลง Goals ร่วมกับ อนิตตา ป็อปสตาร์สาวชาวบราซิล และ เรมา ศิลปินหนุ่มแนวแอฟโรบีตส์ชื่อดัง พร้อมทั้งร่วมขึ้นโชว์ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามแห่งนี้มาแล้วด้วย