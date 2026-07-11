“เมริโน” ฮีโร่อีก ยิงน็อคนาทีบาป สเปนเบียดเบลเยียมระทึก 2-1 ตีตั๋วชนฝรั่งเศสรอบรองฯบอลโลก

มิเกล เมริโน รับบทซูเปอร์ซับ 2 นัดติดต ลงมายิงประตูชัยนาที 88 ช่วยสเปน แชมป์ยุโรปทีมล่าสุด เบียดชนะเบลเยียมสุดระทึก 2-1 ตีตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ไปทำศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์กับ ฝรั่งเศส เต็ง 1 ของทัวร์นาเมนต์
เกมนี้ สเปน ที่เป็นฝ่ายคุมเกมได้ทั้งหมด ออกนำก่อน จาก ฟาเบียน รุยส์ นาที 30 ทว่าเบลเยียม ที่เล่นอย่างอดทน มาได้ ชาร์ลส์ เดอ เกเตอแลร์ ขวิดตีเสมอในนาที 41 ก่อนจะจบครึ่งแรกที่สกอร์ 1-1
จุดเปลี่ยนของเกมนี้ คืออาการบาดเจ็บของ ติโบส์ กรูกตัวส์ นายด่านมากประสบการณ์จากเรอัล มาดริด ที่ตลอดทั้งเกมยืนตำแหน่งดี และปัดป้องลูกยากได้หมดได้รับบาดเจ็บ ทำให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกกลางครึ่งหลัง โดยเจ้าตัวเดินร้องไห้ออกจากสนาม ซึ่งเบลเยียมใช้ เซนเน่ ลัมเมนส์ นายทวารสำรอง จากแมนฯยูไนเต็ด ลงมาเล่นแทน
สเปน ที่เป็นฝ่ายครองเกมส่วนใหญ่ ครองบอลบุกอย่างต่อเนื่อง กระทั้งนาที 88 เป็น มิเกล เมริโน ตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงสนามมาไม่นาน วิ่งสอดเข้ามาซ้ำบอลในจังหวะที่ ลัมเมนส์ รับลูกยิงของ เปา คูบาซี่ กระฉอกเข้าไป และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ทันที
สเปน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกับฝรั่งเศส ในช่วงดึกวันที่ 15 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. (ช่วงดึกวันที่ 14 ก.ค.)
ขอบคุณภาพ : FIFA