“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ส่ง “มิกซ์-ไฮเปค” บิด Honda CBR600RR ลุย MSBK สนาม 2

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดินหน้าไล่ล่าผลงานระดับท็อปต่อเนื่องในการแข่งขันต่างแดน ศึกมาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามที่ 2 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับนักบิดและทีมแม็คคานิกซ์ไทยในสนามแข่งระดับโลก หลังจากทำผลงานสยบเจ้าถิ่นเหมาวินเนอร์ทั้ง 2 เรซคลาส MSBK600 ของ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว และโพเดียมของ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ จากสุดยอดสมรรถนะที่เหนือชั้นของรถแข่ง Honda CBR600RR
จากการส่งนักบิดไทยลงสนามแข่งขันต่อสู้ในหลายรายการของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” สามารถสร้างประสบการณ์และพัฒนานักบิดไทยได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากถ้วยรางวัลและชัยชนะสนามแรกที่นำกลับมาฝากกองเชียร์ชาวไทย โดยสถานการณ์ในตารางคะแนนสะสมในรุ่น MSBK600 “มิกซ์-ธนัช” หมายเลข 31 กวาดคะแนนเต็มจากชัยชนะ 2 เรซรวด รั้งอันดับที่ 1 ด้วย 50 คะแนน ขณะที่ “ไฮเปค-กฤษฎา” หมายเลข 18 มี 16 คะแนน อยู่อันดับที่ 5 โดยซีซั่นนี้จะดวลความเร็วกันทั้งหมด 4 สนาม
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามที่ 2 จะดวลความเร็วกันที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2569 นี้
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH