OR จับมือ AIS SPORT ACADEMY จัด “PTT Station เติมฝันพลังแข้งจิ๋ว”

OR ร่วมกับ AIS SPORT ACADEMY จัดกิจกรรม “PTT Station เติมฝันพลังแข้งจิ๋ว” กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่มีใจรักฟุตบอล มอบประสบการณ์ใกล้ชิดนักฟุตบอลอาชีพดีกรีทีมชาติไทย ที่ PTT Station อ่างศิลา – พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณพิชาภรณ์ วงศ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย คุณพชรพล ลั่นทมเหลือง ผู้จัดการ AIS Sport Academy, คุณภัคพร ฉันทธนากร ผู้จัดการส่วนบริหารกิจกรรมการตลาด OR และ คุณอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการสถานี อ่างหิน พลังงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมมอบรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ไฮไลต์ของกิจกรรมคือการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียมรูปแบบ “มินิฟุตบอล” หรือ “โกลหนู” ที่ยกสนามมาให้เยาวชนได้ดวลฝีเท้าแบบทีมละ 3 คน เน้นความเร็ว ความแม่นยำ และการเล่นเป็นทีม โดยจะเฟ้นหาทีมแชมป์จากแต่ละพื้นที่ เพื่อก้าวไปสู่รอบชิงสุดพิเศษ ที่มีโอกาสดวลแข้งกับทีมนักฟุตบอลอาชีพระดับประเทศ
โดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ คือ สิรภพ วันดี กองหน้าดีกรีทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี และ ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ แบ็กซ้ายดีกรีอดีตทีมชาติไทยชุดใหญ่ จากสโมสร “ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ยอดทีมไทยลีก มาร่วมโชว์ทักษะด้วยการสอนเทคนิคการยิงจุดโทษ พร้อมกับแรงบันดาลใจ และสร้างฝันให้เยาวชนเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต
สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในสนามนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง, โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา, โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โดยการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศ เป็นการพบกัน ของ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง กับ โรงเรียนอ่างศิลาวิทยาคม ซึ่งปรากฏว่า โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โชว์ฟอร์มถล่ม เอาชนะ โรงเรียนอ่างศิลาวิทยาคม ไป 11-1 คว้าแชมป์ กิจกรรม PTTStation เติมฝันพลังแข้งจิ๋ว สนามชลบุรี ไปครอง และ ได้เหรียญทองพร้อมกับ ทุนการศึกษา 4,000 บาท
ขณะที่ รองแชมป์ ได้แก่ โรงเรียนอ่างศิลาวิทยาคมได้เหรียญเงิน พร้อมกับทุนการศึกษา 3,000 บาท, ส่วนอันดับ 3 เป็นของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ได้เหรียญทองแดง พร้อมกับทุนการศึกษา 2,500 บาท และอันดับที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา ทุนการศึกษา 1,500 บาท
สำหรับกิจกรรม “PTT Station เติมฝันพลังแข้งจิ๋ว” จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 สนามทั่วประเทศไทย โดยชลบุรีนับเป็นสนามที่ 2 หลังจากจัดกิจกรรมครั้งแรกไปแล้วที่จังหวัดราชบุรี ส่วนครั้งต่อไป จะเดินทางไปพบกับเยาวชนไทย ที่จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้
#PTTStationเติมฝันพลังแข้งจิ๋ว #PTTStation #MiniFootball #โออาร์เติมโอกาสดีดีดี #AISSportAcademy