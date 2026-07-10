“ซ้อก้าด” คัฟเวอร์ลุคฮาลันด์ หั่นเสื้อทีมชาตินอร์เวย์เป็นแฟชั่นสุดแซ่บ

“ซ้อก้าด” ณัฐชยานันท์ สุขวัฒนพร ดาว TikTok และเจ้าของแบรนด์บิวตี้ชื่อดัง ลุย DIY ดีไซน์เสื้อทีมชาติในฟุตบอลโลก 2026 ต่อเนื่อง ล่าสุดคัพเวอร์เป็น เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้าคนดัง ก่อนลงมือตัดเย็นเสื้อทีมชาตินอร์เวย์ในสไตล์แฟชั่น “ซ้อก้าด”
สำหรับ “ซ้อก้าด” ตามติดเทรนด์ฟุตบอลโลก 2026 มาตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งขัน โดยก่อนหน้านี้นำเสื้อฟุตบอลทีมชาติ อาร์เจนตินา บราซิล ญี่ปุ่น และโปรตุเกส มาตัดเย็บดีไซน์ใหม่ ซึ่งก็ออกมาในสไตล์น่ารักและเซ็กซี่จนแฟนคลับแห่กดไลก์และแชร์กันถล่มทลายกันล้นหลาม
ครั้งนี้กับเสื้อฟุตบอลทีมชาตินอร์เวย์ “ซ้อก้าด” ยังคงไอเดียแฟชั่นสุดบรรเจิดดีไซน์ชุดให้ออกมาเป็นแฟชั่นโทนน่ารัก สดใส และแฝงความเซ็กซี่ แถมดาเมจรุนแรงไม่แพ้ชุดก่อนๆ ซึ่งเซตนี้ก็เป็นอีกครั้งที่แฟนๆเห็นแล้วต้องร้องว้าว!